Конституционный суд Испании признал резолюцию о независимости Каталонии недействительной

Источник: 112.ua

Конституционный суд Испании признал резолюцию парламента автономии о независимости "неконституционной и недействительной". Об этом сообщает El Pais.

На пленарном заседании в среду, 8 ноября, суд аннулировал одностороннюю резолюцию каталонского парламента от 27 октября.

Напомним, 27 октября парламент Каталонии проголосовал за провозглашение независимости от Испании. За независимость проголосовали 70 депутатов, 10 - против и двое воздержались.

В то же время Сенат Испании проголосовал за введение в действие ст. 155 конституции страны, согласно которой приостанавливается самоуправление в Каталонии. В тот же день премьер-министр Испании Мариано Рахой распустил парламент Каталонии и объявил новые выборы. После сообщения в официальной газете испанского правительства управление в Каталонии перешло к правительству в Мадриде. В частности, вице-премьера испанского правительства Сорайю Саэнс де Сантамария назначили временным главой правительства Каталонии вместо смещенного с должности Карлеса Пучдемона.

2 ноября подконтрольный Мадриду суд отправил под стражу восьмерых бывших каталонских чиновников, в отношении которых были выдвинуты обвинения в бунте и растрате средств. Он из них, бывший министр экономики правительства Каталонии Санти Вила, позже вышел на свободу под залог в 50 тыс. евро.

8 ноября сторонники независимости Каталонии устроили забастовку в крупных городах, требуя освобождения задержанных бывших членов женералитата Каталонии и отмену действия ст. 155 Конституции страны, согласно которой приостанавливается самоуправление в Каталонии.