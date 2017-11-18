18.11.2017
Консула Украины пустили к задержанному в Беларуси журналисту
Источник: Корреспондент.net
Украинский консул получил доступ к задержанному в Беларуси украинскому журналисту Украинского радио Павлу Шаройко, заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.
По его словам, консула пустили к задержанному после того, как белорусской стороне был направлен соответствующий запрос. "Сразу, как нам сообщили об этом (задержании Шаройко), мы направили соответствующую ноту относительно доступа к задержанному. Этот допуск был предоставлен, наш консул встречался с Шаройко, чтобы выяснить, в каких условиях он содержится и чтобы он на них не жаловался", - заявил посол.
Он также отметил, что после встречи с Шаройко, консул встретился с его женой и адвокатом. Сам Шаройко содержится в следственном изоляторе КГБ Беларуси в Минске.
"После задержания были названы причины - это обвинение в шпионаже согласно УК Беларуси. Сейчас он пребывает в следственном изоляторе КГБ под следствием", - заявил Кизим.
Посол Украины в Беларуси добавил, что МИД Беларуси все еще не выступил с официальным комментарием по факту задержания.
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