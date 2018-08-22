22.08.2018
Контактная группа договорилась о новом перемирии в Донбассе
Источник: DW
Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе в среду, 22 августа, договорилась о введении перемирия в регионе к новому учебному году. Режим прекращения огня вступает в силу с 00:01 29 августа.
Стороны в рамках перемирия также договорились дать наблюдателям ОБСЕ надежный и безопасный доступ на всей территории Украины, уточнила в своем Facebookпредставитель украинского правительства в Контактной группе Дарка Олифер.
Весной этого года Трехсторонняя контактная группа согласовывала "пасхальное перемирие", затем договаривалась о прекращении огня с 1 июля "в связи с началом жатвы". Наблюдатели в это время фиксировали нарушения режима прекращения огня.
В Трехстороннюю контактную группу входят представители России, Украины и ОБСЕ, в ее работе также принимают участие главы самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".
Новости раздела
Украина
22.08.2018
Порошенко посетил генеральную репетицию парада
Глава государства принял участие в генеральной репетиции военного парада ко Дню независимости Украины.
Украина
22.08.2018
С должников по алиментам взыскали 2,6 млрд гривен
В Министерстве юстиции сообщают, что эта сумма уже превысила показатель за весь прошлый год - 2,4 млрд гривен.
Украина
22.08.2018
Волкер и Линкявичюс обсудили поддержку Украины
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс рассказал о встрече со специальным представителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером.
Украина
21.08.2018
Украина хочет построить мост через Днестр в Молдову
Украина хочет построить мост через Днестр
Украина
21.08.2018
Украина не досчиталась миллиардов долларов по вине "Укрзализныци", – СМИ
Тарифная политика железнодорожного государственного монополиста Публичного акционерного общества (ПАО) "Укрзализныця" привела к снижению конкурентоспособности национальных производителей на экспортных рынках.
Украина
21.08.2018
Украина снизила добычу угля
В январе-июле 2018 года угледобывающие предприятия Украины сократили добычу рядового угля на 1 млн 906,7 тысяч тонн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Украина
21.08.2018
Выговор Холодницкому: Верховный суд отказал НАБУ
Верховный суд принял решение, которым отказал в открытии производства по делу по иску Национального антикоррупционного бюро Украины.
Украина
21.08.2018
В Украине уменьшилось количество больных корью
Больше всего людей заболели корью во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Тернопольской областях и Киеве.
Украина
20.08.2018
Украина и Германия договорились продолжить сотрудничество в "нормандском формате"
Меркель проинформировала Порошенко о результатах своей встречи с Президентом России Владимиром Путиным
Украина
20.08.2018
В Авдеевку начали подавать газ
Фактически работы по подключению начались в субботу, 18 августа. За это время газ получил 21 абонент в частном секторе Авдеевки и 30 – в поселке Нетайлово.
Украина
20.08.2018
Во Львове капитан полиции покрывал карманных воров
Офицера полиции задержали после получения очередного "отката". У него изъяли 5000 гривен, 500 евро и 50 долларов.
Украина
20.08.2018
Берлин выдвинул Киеву условие по транзиту газа
Украина должна провести модернизацию своей ГТС, чтобы сохранить статус транзитера газа,отметили в правительстве ФРГ.
Украина
20.08.2018
Ждали Македонского. Кто лежит в черном саркофаге
В необычном захоронении нашли останки троих человек. У одной из мумий оказался проломлен череп.
Украина
20.08.2018
Украина сократила экспорт подсолнечного масла
По итогам прошлого месяца отставание от показателей рекордного сезона увеличилось до 8,5%.
Украина
20.08.2018
Чистая продажа валюты населением сократилась
Чистое сальдо продажи валюты населением сократилось до $135,3 млн, тогда как в июне оно составляло $268,7 млн.
Украина
20.08.2018
На Донбассе погиб 21-летний военный
В штабе сообщают, что боец служил в 92-й отдельной механизированной бригаде. Он родом из села Камышеватое Кировоградской области.
Украина
19.08.2018
Под Киевом в страшном ДТП погибли четыре человека
Из пяти пассажиров Suzuki погибло две женщины, еще трое парней в больнице. Из пассажиров Citroen погибли два парня.
Украина
19.08.2018
В Сумах авто полиции влетело в толпу пешеходов
Автомобиль полиции Toyota Prius отбросило на обочину, где он совершил наезд на пешеходов. В результате ДТП пострадали пять человек.
Украина
19.08.2018
В Гарварде доказали искусственность Голодомора
Анализ карт подтвердил, что наибольшие людские потери вследствие Голодомора потерпели именно украинцы.
Украина
18.08.2018
В Украине запретили более 60 лекарственных препаратов
Причиной запрета является ввоз указанных лекарств на территорию Украины с нарушением требований законодательства
Украина
18.08.2018
Треть общественного транспорта Украины не имеет права выходить на маршрут, - "Укртрансбезопасность"
Самые распространенные нарушения - это трещины лобового стекла, неработающие фонари и звуковые сигналы, отсутствие огнетушителей, непройдений техосмотр
Украина
18.08.2018
Украина и ОАЭ договорились сотрудничать в сфере возобновляемой энергетики
Стороны будут обмениваться опытом и содействовать реализации совместных инвестиционных проектов в сфере энергоэффективности
Украина
18.08.2018
Фото дня: Ради сертификатов киевляне ночевали на красной дорожке перед магазином H&M
Желающие первыми попасть в магазин известного бренда принесли с собой подстилки, раскладные стулья и устроили импровизированную ночлежку прямо на ковровой дорожке