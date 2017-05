Контактный бой: украинцам запретили доступ к российским соцсетям, телеканалам и сайтам

Источник: РБК-УКРАИНА

Попали под санкции

Вчера президент Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 28 апреля 2017 года. Согласно документу санкции будут применены к ряду юридических и физических лиц. Так, ограничения коснутся 468 компаний и более 1200 физлиц.

Среди юрлиц, попавших в этот список, - "В контакте", "Яндекс" (как российский, так и украинский), компании "Лаборатория Касперского", "Центр технической поддержки "Доктор Веб"", ООО "1С", "Одноклассники", почтовый сервис Mail.ru. В качестве ограничительной меры им запрещают проводить торговые операции, выводить капитал за пределы Украины, ввозить валюту и получать лицензии НБУ на эти цели. Кроме того, предоставление компаниями, попавшими в санкционный список, телекоммуникационных услуг и использование телекоммуникационных сетей общего пользования будет ограничено или полностью прекращено, в том числе, их активы будут заблокированы.

Примечательно, что в отношении российских компаний, предоставляющих антивирусное программное обеспечение, например, "Лаборатория Касперского", "Доктор Веб", а также "1С" – разработчики одноименной бухгалтерской программы, санкции направлены на блокирование активов, ограничение торговых операций, запрет выдачи разрешительных документов и лицензий, на предоставление телекоммуникационных услуг. Однако в этом санкционнном перечне ни слова не указано про мораторий на использование предоставляемого компаниями программного обеспечения.

Среди санкций также и мораторий на предоставление Интернет-провайдерами доступа украинским пользователям к таким социальным сетям, как "Вконтакте", "Одноклассники", а также к сервису "Mail.ru". Кроме того, их обязывают также запретить доступ к ряду ресурсов и украинского и российского сервисов Яндекса, среди которых карты Яндекса yandex.ua и Яндекс maps. Эта блокировка будет действовать на протяжении трех лет. Кроме того, на определенный период запрещено вещание и предоставление телекоммуникационных услуг для целого ряда российских теле-радиокомпаний.

Под санкции попали: "Россия Сегодня" (Russia Today), НТВ-Плюс, Рен ТВ РосБизнесКонсалтинг (РБК), ТВ центр, ТРК Вооруженных сил РФ "Звезда", ТНТ-Телесеть и другие. Охват аудитории российскими соцсетями - большой. Так, например, в апреле, согласно исследованиям компании "KANTAR TNS в Украине", по этому показателю "Вконтакте" и "Mail.ru" занимали с третье и четвертое место с долей охвата 78,3% (15,4 млн пользователей) и 62,3% (12,3 млн пользователей) соответственно. Украинский сервис "Яндекс" ( yandex.ua) также занимает лидирующие позиции – доля охвата 60,1% (11,8 млн пользователей). Соцсеть "Одноклассники" среди перечня самых популярных сайтов не выпали из ТОП-10 и заняли девятое место с охватом аудитории в 46,9 % (9,2 млн).





Чтят и уважают закон

В украинских представительствах этих российских компаний комментировать ситуацию не спешили. Телефон директора по коммуникациям "ВКонтакте" Владислава Леготкина не доступен. Не удалось РБК-Украина связаться и с офисами "Одноклассников" и "Яндекс Украина". Впрочем, позже появились официальные сообщения некоторых из них. В сообщениях компаний звучат заверения о защите интересов своих пользователей и соблюдения норм украинского законодательства.

Так, в своем сообщении ВКонтакте называет себя "самой популярной социальной сетью Украины", указывает, что ежемесячно их сайт посещают около 16 млн украинских пользователей. "Мы - Команда ВКонтакте, всегда обходили политику стороной. Считаем, что интернет по сути своей не имеет границ. Мы защищали, и будем защищать интересы всех наших пользователей и партнёров", - говорится в сообщении компании.

Пресс-служба украинского представительства компании "Яндекс" заверила пользователей, что "всё это время наша украинская команда работает в строгом соответствии с законодательством Украины, вкладывает все свои усилия в создание качественных продуктов. К сожалению, решение о санкциях касается не только нас". По мнению компании, санкции обернуться негативными последствиями для Интернет-пользователей. "Это санкции против 11 миллионов украинских пользователей, которые ежемесячно выбирают наши сервисы, и против тысяч украинских организаций, которые используют наши технологии и сервисы для развития своих бизнесов. Бизнес группы компаний Яндекса, конечно, очень большой, и санкции не окажут на него негативного влияния. Главный пострадавший от санкций - это украинский пользователь. Очень жаль", - заявила пресс-служба "Яндекс Украина". "Мне не известны случаи нарушения "Яндексом" законодательства Украины, поэтому, чем компания нанесла ущерб информационной безопасности страны совершенно не понятно.

Материнская компания украинского "Яндекс" находится в Нидерландах. Кроме того, "Яндекс Украина" входит в число крупнейших налогоплательщиков страны. Компания даже получила несколько грамот по этому поводу от налоговой службы", - рассказал РБК-Украина бывший генеральный директор "Яндекс Украина" Сергей Петренко.

Материнская компания "Яндекс Украина" - Yandex N.V. – действительно зарегистрирована и расположена в Амстердаме (Нидерланды). Ее акции котируются на бирже NASDAQ (тикер YNDX). Под аналогичным тикером котируются акции компании "ООО Яндекс" (Yandex LLC), но уже на московской бирже. Эта компания, штаб-квартира которой находится в Москве, входит в нидерландский холдинг. Заверила своих клиентов в своей работоспособности и российская компания "1С", предоставляющая бухгалтерское программное обеспечение.

"Программа "1С:Предприятие" полностью работоспособна, техническая поддержка работает в штатном режиме, все информационно-методологические ресурсы доступны для использования", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании. В пресс-службе "1С" также уточнили, что их программные продукты "не включены в список, на которые распространяются санкции".

Реакция рынка

У Интернет-провайдеров указ президента о введении санкций, который они теперь обязаны выполнять, вызывал растерянность и недоумение. В неофициальных беседах с РБК-Украина участники рынка называют мораторий "громом среди ясного неба" и говорят о невозможности полного ограничения доступа пользователей к запрещенным сайтам. "Под запись" обещают "следовать букве закона" и "неукоснительно выполнять" решение государственной власти.

По словам директора по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаила Шуранова, компания уже выполняет требования указа президента №133/2017 по поводу запрета на предоставления доступа к ряду веб-ресурсов. "Процесс достаточно сложный и требует определенного времени, учитывая большое количество ресурсов. Работы уже начаты. Они будут проводиться поэтапно, и, по предварительной оценке специалистов, будут продолжаться от нескольких суток до недели", - заявил Шуранов изданию. Реализовать нормы этого указа практически невозможно. Поскольку сейчас все, работающие в Украине провайдеры, даже в малых городах, работают по одинаковой технологии и предоставляют пользователям безлимитные интернет-пакеты на максимальных скоростях (100 МВ). То есть, грубо говоря, они работают по принципу "трубы", пропуская весь трафик без его анализа, и выделить каким-то образом трафик, который идет на запрещенные сайты будет сложно", - пояснил РБК-Украина генеральный директор компании "Триолан" Вадим Сидоренко.

По его словам, такого оборудования, покупка и установка которого будет стоить миллионы гривен, у украинских провайдеров нет. При этом Сидоренко уточнил, что есть некоторые возможности ограничить доступ пользователей к запрещенным сайтам, но и они несовершенны. "Например, мы можем изменить настройки нашего DNS-сервера, но что делать с абонентами, которые используют DNS-сервер Google? Они уже не попадают под действие запрета, - отметил гендиректор "Триолана". - Даже покупка специального оборудования не решит в одночасье поставленные задачи. Также важно понимать, что его нужно будет окупить. Соответственно, все это ляжет на плечи наших клиентов"

Источники РБК-Украина на рынке говорят, что "одна лазейка", позволяющая выполнить нормы указа президента и решение СНБО все же существует. "Ограничить доступ пользователям возможно только если, это будет сделано на уровне магистральных крупных провайдеров, а не на уровне конечных поставщиков Интернет-услуг. Но нам пока неизвестна позиция этих компаний", - уточнил собеседник издания. По словам исполнительного директора Интернет-Ассоциации Украины Владимира Куковского, они сейчас направляют официальные письма в органы государственной власти, чтобы те разъяснили, как им действовать и как выполнять это распоряжение. "Никаких консультаций с Ассоциацией вообще не проводили", -уточнил он в комментарии РБК-Украина. При этом Ассоциация уже отправляла письмо главе государства, в котором объясняла невозможность полного перекрытия доступа к таким ресурсам. В нем эксперты писали, что современные технические методы блокировки информации, даже китайский "Золотой Щит" – система фильтрации Интернет-контента в КНР - легко обходятся путем настройки стандартного программного обеспечения персонального компьютера (VPN, TOR, Proxy). "Для фактического блокирования нужно перестроить все сети всех украинских операторов, а именно: заменить сетевое оборудование на поддерживающее функцию цензуры, настроить соответствующее программное обеспечение. На это потребуется до двух лет и, по предварительным подсчетам, - до 1 млрд долларов инвестиций.

Такое переоборудование заставит значительную часть операторов, провайдеров телекоммуникаций оставить рынок, существенно снизит конкуренцию, приведет к значительному росту цен на доступ в Интернет и к падению качества предоставления этих услуг", - указано в письме Ассоциации. Впрочем, введение санкций ударит не только по российским телекоммуникационным компаниям и соцсетям. От запретов пострадают сопутствующие сервисы, а также медиа, ориентирующиеся на аудиторию российских соцсетей. "ВКонтакте - специфическая площадка для бизнеса. Эта сеть дает большой охват аудитории, особенно в регионах, она хороша для сбора аудитории на развлекательные активности, клубы, фестивали, ивенты. Там неплохо идет game-контент, различный хендмейд, фото услуги и крафт. Эти ребята, безусловно, пострадают, - пояснил РБК-Украина директор по развитию IT аутсорс- компании QArea, основатель школы маркетинга SMS Эльдар Нагорный. - Хотя больше всего, конечно, потеряют медиа. Медиа долго и системно занимались накоплением аудитории в этих сетях, хотя для многих Facebook - первый ориентир. Остальные бизнесы вполне хорошо себя чувствуют в Facebook, Instagram и Youtube. У последнего, между прочим, охваты сравнимы в ВК".

По его словам, в результате принятого решения определенные преимущества получит Facebook. "Никто в Украине не работает только с "Одноклассниками" или "ВКонтакте". То есть, скажем, 20-30% бюджета всех digital-агентств перераспределиться в Facebook и Instagram. Эти бюджеты точно никуда не уйдут, останутся в SMM. Они все давно об этом мечтали, так что рисков практически никаких. У Facebook очень строгие правила в области бадов, банковских услуг, страхования, медикаментов и т.д. Вот они пострадают", - говорит эксперт.

Welcome to the club

Помимо технических сложностей и игроки рынка, и эксперты, и депутаты говорят о том, что такое решение украинских властей ставит Украину в один ряд с такими странами как Китай, Россия и Северная Корея, Иран, где ограничения доступа пользователей к Интернет-контенту уже давно стали нормой. "Технически сделать это (запретить доступ к сайтам, - ред.) хорошо - невозможно. - говорит президент холдинга Internet Invest Group Александр Ольшанский. - Китай уже потратил на эти цели 10 миллиардов долларов, Россия – невероятные суммы. А результата все равно нет. Надо ли это делать? С точки зрения информационной войны для Украины – это сдача с поднятыми руками! Путин (президент РФ Владимир Путин, - ред.) делает у себя в стране тоже самое. Такими действиями Украина присоединилась к клубу таких государств, как РФ, КНР и Северная Корея".

"Я сам против таких сервисов и не пользуюсь сам ими, потому что с августа 2015 года все почтовые российские сервисы - под контролем российского ФСБ. Но когда мы пытаемся решить в демократической стране вопросы, которые следует решать разъяснением, теми же способами, как в диктаторской России, чем мы от них отличаемся?", - задается вопросом вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Иван Петухов .Он также сообщил, что УСПП выпускали инструкцию при попытке экс-президента Виктора Януковича цензурировать доступ в Интернет о том, как эти запреты обходить. Подобные правила организация может подготовить и в ответ на вступившие в силу нынешние санкции. "Как только вы сделаете что-то запретным, вы усиливаете желание человека туда попасть, особенно у молодежи. Нам необходимо ввести переговоры с международными корпорациями, дружественными к Украине, и которые могут предоставлять подобные сервисы, чтобы они расширяли свой бизнес у нас, затягивать их к нам, а не дикими запретительными мерами", - уверен Иван Петухов.

Он также ожидает реакции общества на такие меры. При этом одним из шагов он предлагает перекрытие доступа к российским соцсетям и сервисам именно государственным служащим на их рабочих местах, но не для всех украинцев. А в парламенте решение властей о введении санкций объясняют бездействием Министерства информационной политики. "Несмотря на третий год войны, в стране отсутствует адекватная программа по противодействию пропаганде из России", - заявил РБК-Украина глава парламентского комитета по вопросам информатизации и связи Александр Данченко ("Самопомич"). Он рассказал изданию, что в беседах с европейскими партнерами из Еврокомиссии они отметили, что, несмотря на полный доступ к российским ресурсам, они не блокируют их, а создают свой собственный контент, "чтобы перекрыть российскую ерунду". В первую очередь, по мнению Данченко, ограничения должны применяться к так называемым компаниям-транзитерам, которые поставляют Интернет транзитом. В Украине их всего семь. Четыре из них - российские. "Ты же мир не заблокируешь. Или если вы возьмете сим-карту иностранца и через нее через наш украинский 3G вы свободно получите доступ к российскому контенту. Да, будет тяжелее, но это не будет проблемой", - заявил Данченко.