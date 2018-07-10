Координатору С14 сообщили о подозрении

Источник: Корреспондент.net

Координатору организации С14 Сергею Мазуру во вторник, 10 июля, сообщили о подозрении. Об этом сообщается в странице организации в соцсети Facebook.

В группе сообщают, что обыск у Мазура закончился.

В то же время в полиции информируют, что одному из участников нападения на лагерь цыган в Киеве на Лысой горе объявлено о подозрении по факту хулиганства.

"Следователями готовится представление в суд об избрании мужчине меры пресечения", - сообщили в полиции.

Также добавили, что правоохранители будут немедленно реагировать на все проявления нарушения законодательства и привлекать виновных к ответственности.

Сторонники С14 сочли обыск незаконным, а дело ромов только поводом.

Ранее сообщалось, что у координатора С14 проводят обыск.