Корь добралась до Минздрава

Источник: Корреспондент.net

Сотрудники Министерства здравоохранения начали болеть корью. Об этом в пятницу, 8 февраля, сообщила заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина, пишет Укринформ.

Она заявила, что случаи заболеваний корью зафиксированы не только в Минздраве, но и еще в нескольких ведомствах, в частности, в Минрегионе.

"Несколько недель назад корью заболел один из охранников Минздрава. Поэтому у тех работников, которые с ним контактировали, начали проявляться симптомы болезни", - рассказала Стефанишина.

По ее словам, после диагностирования кори у охранника, было принято решение вакцинировать других работников.

"Как только мы узнали, что охранник заболел корью, следующего рабочего дня мы организовали массовую прививку в Минздраве среди контактных лиц. Этим мы защитили наших сотрудников. Некоторые из них контактировали с охранником до вакцинации, поэтому, скорее всего, заразились корью. Те люди, которые вакцинировались до появления признаков, значительно легче переживают это заболевание", - отметила Стефанишина.

Она подчеркнула, что Минздрав рекомендует всем ведомствам вакцинировать своих сотрудников.