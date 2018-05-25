Корь на Закарпатье: число заболевших увеличилось

Источник: Корреспондент.net

На Закарпатье количество заболевших корью учеников общеобразовательной школы с. Черная Тиса увеличилось до 83 человек.

Так, по состоянию на 25 мая общее количество заболевших школьников составляет 83 человека. У них зарегистрированы легкие и средние формы заболевания.

На данный момент один ученик находится в инфекционном отделении. Отмечается, что с начала года в с. Черная Тиса зарегистрировано 118 случаев кори, из них 117 - у детей до 17 лет.

"С начала 2018 года в области зарегистрировано 2 400 случаев кори, показатель 190,7 на 100 тысяч населения. Среди заболевших 1 947 детей до 17 лет (81,1%) и 453 взрослых (18,9%)", - сообщили в ведомстве.