25.05.2018
Корь на Закарпатье: число заболевших увеличилось
Источник: Корреспондент.net
На Закарпатье количество заболевших корью учеников общеобразовательной школы с. Черная Тиса увеличилось до 83 человек.
Так, по состоянию на 25 мая общее количество заболевших школьников составляет 83 человека. У них зарегистрированы легкие и средние формы заболевания.
На данный момент один ученик находится в инфекционном отделении. Отмечается, что с начала года в с. Черная Тиса зарегистрировано 118 случаев кори, из них 117 - у детей до 17 лет.
"С начала 2018 года в области зарегистрировано 2 400 случаев кори, показатель 190,7 на 100 тысяч населения. Среди заболевших 1 947 детей до 17 лет (81,1%) и 453 взрослых (18,9%)", - сообщили в ведомстве.
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