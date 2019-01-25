Корь в Украине: ежедневно фиксируют до 400 больных

Источник: Корреспондент.net

Темпы заражения корью в Украине набирают колоссальных масштабов, ежедневно фиксируется от 300 до 400 заболевших корью. Об этом заявил заведующий лабораторией Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Громашевского Национальной академии медицинских наук Украины Игорь Марычев.

"Если в 2018 году ежедневно регистрировалось 50 заболевших корью, то уже за 18 дней 2019 года количество заболевших в день превышает 300-400 человек. Темпы заражения корью в Украине колоссальные", - подчеркнул он.

По словам эпидемиолога, такая сложная ситуация с распространением кори стала следствием антивакцинальной кампании, которая охватила Украину 10 лет назад.

"Сложная эпидемиологическая ситуация с распространением кори в Украине возникла не сегодня и не вчера. Она начала развиваться после вспышки кори в Украине в 2006 году. После неблагоприятного стечения обстоятельств, в частности, смерти подростка из Краматорска в 2008 году, вакцинация в нашей стране была прервана", - констатировал эпидемиолог.

Он отметил, что международные организации давно прогнозировали рост показателей заболеваемости кори в Украине и рекомендовали массовую вакцинацию украинцев, которая бы укрепила иммунный статус Украины.

"Эта кампания по вакцинации была согласована и рекомендована международными организациями. Было закуплено средствами этих организаций около 11 млн доз вакцин против кори. Тогда планировалось привить от кори детей и взрослых до 29 лет. К сожалению, эти планы не были осуществлены. Следствием этого стало то, что на протяжении последних 10 лет происходило накопление той “горючей массы”, которая проявляется в последние годы", - сказал Марычев.

Он также отметил, что, в частности, в Грузии, где на 3,7 млн населения зарегистрировано около 250 случаев заболевания корью, правительство уже определяет ситуацию как "эпидемическая".

"Есть четкое определение ВОЗ, что такое "вспышка заболевания" и что такое "эпидемия заболевания". Сейчас осложнилась эпидемситуация в Грузии, где на 3,7 млн населения зарегистрировано около 250 случаев заболевания корью и уже правительство разрабатывает мероприятия и определяет ситуацию как "эпидемическая", - сказал Марычев.

Ранее Марычев сообщал, что масштабы кори приближаются к уровню, когда не было прививок. Украина также стала главным "экспортером" кори в другие страны.