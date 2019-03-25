25.03.2019
Корь в Украине: за неделю умерли четыре человека
Источник: Корреспондент.net
В Украине от осложнений кори за период с 15 по 21 марта умерли четыре человека. Об этом со ссылкой на данные Центра общественного здоровья сообщает в понедельник, 25 марта, пресс-служба Министерства здравоохранения.
Указано, что в целом с начала года от кори умерли 14 человек.
"С 15 по 21 марта 2019 года корью заболели 2,179 тысяч человек, из них 1,159 тысяч - дети. Впервые за последнее время уровень заболеваемости увеличился", - говорится в сообщении.
Известно, что самые высокие показатели заболеваемости корью - в Хмельницкой, Львовской, Киевской и Ровенской областях, а также в Киеве.
Напомним, по итогам 2018 года Украина стала мировым лидером по количеству заболевших корью.
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