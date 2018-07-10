10.07.2018
Корь в Украине: за неделю заболел 1021 человек
Источник: Корреспондент.net
В Украине с 2 по 8 июля корью заболел 1021 человек - 416 взрослых и 605 детей.
По данным ведомства, с начала года корью переболели 25 008 человек - 10 085 взрослых и 14 923 детей. Больше всего - во Львовской (всего 4412 человек: 1377 взрослых и 2035 детей), Закарпатской (2840 человек: 521 взрослый и 2319 детей), Ивано-Франковской (2534 человек: 728 взрослых и 1806 детей), Одесской (1968 человек: 968 взрослых и 1000 детей), Тернопольской (всего 1263 человек: 487 взрослых и 766 детей) областях, в Киеве - 1777 человек: 1092 взрослых и 685 детей.
От осложнений кори в 2018 году умерло 12 человек: восемь детей и четверо взрослых.
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