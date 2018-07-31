Кореи договорились убрать посты охраны

Источник: Корреспондент.net

Представители КНДР и Южной Кореи, во вторник, 31 июля провели встречу, на которой достигли соглашений по нескольким вопросам сферы безопасности. Переговоры прошли в пограничном пункте Пханмунджом, сообщает Yonhap News Agency.

Отмечается, что КНДР и Южная Корея в пробном режиме готовы убрать посты охраны из демилитаризованной пограничной зоны.

В настоящее время там располагаются 60 охранных постов Южной Кореи и 160 постов КНДР.

Также стало известно, что стороны достигли договоренности по совместному извлечению останков солдат, погребенных на территории демилитаризованной зоны между двумя странами.