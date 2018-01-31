Король Испании в день своего 50-летия назначил наследника трона

Источник: Українські новини

Король Испании Филипп VI отпраздновал свое 50-летие и назначил своей наследницей свою 12-летнию дочь Леонор.

За церемонию наблюдала младшая сестра Леоноры, 10-летняя София, и ее 45-летняя мать, королева Летисия.

Престижный орден веками вручали принцам и принцессам. Будущих наследников Короны готовят с детства, чтобы впоследствии они были готовы к обязанностям перед Испанией. История ордена восходит к 1430 году, когда герцог Бургундский Филипп Хороший основал его, чтобы отметить его брак с принцессой Изабеллой из Португалии.

Отмечается, что свой титул нынешний король получил 37 лет назад, когда ему было 13 лет.