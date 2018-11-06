Корью заболели более 36 тысяч украинцев

Источник: Корреспондент.net

С начала 2018 года корью в Украине заболели 36 тысяч 455 человек – 14 тысяч 111 взрослых и 22 тысячи 344 ребенка.

Отмечается, что темпы распространения кори могут достичь и превысить худший показатель заболеваемости, который был зафиксирован в Украине в 2006 году. Тогда болезнь обнаружили у более 42 тысяч человек.

С начала 2018 года больше всего людей заболели корью во Львовской (7 тысяч 364), Ивано-Франковской (3 тысячи 612), Закарпатской (3 тысячи 459), Одесской (2 тысячи 550) областях, в Киеве (2 тысячи 408) и Тернопольской области (2 тысячи 120).

От осложнений, вызванных корью, скончались 15 человек – 11 детей и четверо взрослых.

В целом в течение 44 недели 2018 года корью заболело 1246 человек – 359 взрослых и 887 детей. Это на 5,5% меньше предыдущей недели.

В Минзраве подчеркнули, что сейчас в Украине достаточно вакцин для проведения плановой и усиленной иммунизации против кори. По состоянию на 1 ноября имелось более 600 тысяч доз вакцин против кори, паротита и краснухи (КПК). Все вакцины доставил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).