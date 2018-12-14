Космический зонд Parker Solar прислал рекордно близкое фото атмосферы Солнца

Источник: Українські новини

Зонд Parker Solar Probe прислал снимок солнечной атмосферы , сделанный с рекордно близкого расстояния. Свое первое сближение с Солнцем аппарат Parker Solar Probe завершил 11 ноября, а сейчас появились снимку, сделанные солнечным зондом NASA.

На фотографии можно увидеть корональный стример — вытянутую яркую шлемообразную структуру, которая образуется из крупных петель магнитного поля, соединяющих области разной магнитной полярности и способных удерживать внутри электрически заряженные газы и плазму (вытянутая форма стримеров формируются благодаря действию солнечного ветра). Данный снимок был сделан с рекордно близкого расстояния — 27,2 миллиона километров: таким образом, специалисты могут изучить стример с гораздо большей детальностью. (Как указывается, яркая точка на снимке (чуть левее центра) — это Меркурий.)

NASA не сообщило, при какой температуре "Паркер" сделал данный снимок. Впрочем, известно, что аппарат оснащен новейшей тепловой защитой, которая, как предполагается, сможет защитить его от температур до 1 370 градусов Цельсия.