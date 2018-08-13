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13.08.2018

Коснется Солнца. Эпохальная миссия зонда Parker

Источник: Корреспондент.net

Американское космическое агентство NASA запустило в космос ракету-носитель Delta IV Heavy с зондом Parker, который должен впервые в истории пролететь сквозь корону Солнца, фактически прикоснувшись к нашей звезде.

Несмотря на относительную близость ученые не так много знают о Солнце, например, почему внешняя часть атмосферы звезды в сотни раз горячее, чем ее поверхность. 

Впервые дотронемся до Солнца

12 августа стартовала эпохальная космическая миссия NASA по первому в истории детальному изучению короны Солнца. Миссия также беспрецедентна в деталях ее реализации.

Так зонд Parker, который получил имя в честь астрофизика Юджина Паркера, описавшему солнечный ветер, вызывающий на Земле полярные сияния и магнитные бури, впервые в истории в прямом смысле нырнет в верхние слои атмосферы Солнца.

Этот аппарат стал первым в истории NASA, названным в честь человека. Паркеру сейчас 91 год, в 1958 году он написал работу, в которой предсказал существование солнечного ветра (постоянно испускаемый Солнцем поток заряженных частиц).

Тогда его теория воспринималась многими в штыки, пока наличие ветра на было доказано экспериментально в 1962 году в ходе миссии Mariner-2 к Венере.

Невооруженным глазом с Земли мы можем наблюдать лишь малую часть солнечного излучения, поэтому Солнце кажется нам очень спокойным и стабильным диском.

Однако нашу звезду непрерывно разрывают на части мощные взрывы, в результате чего потоки заряженных частиц и электромагнитного излучения - так называемый солнечный ветер - разлетаются на миллиарды километров вокруг.

Аппарат приблизится к звезде на расстояние шести миллионов километров - это одна десятая часть расстояния от Солнца до Меркурия, ближайшей к нему планеты.

Пока что ближайшим земным гостем был немецко-американский зонд Helios-2, который в 1976 году пролетел в 43,4 миллиона километров от Солнца. Среднее расстояние Земли от Солнца составляет 149,6 миллиона километров.

"Дотронься до Солнца", - девиз миссии, которой предстоит залететь туда, куда за всю историю космонавтики не залетал ни один аппарат. 

Также Parker станет самым быстрым из когда-либо запущенных человеком в космос аппаратов. Его скорость будет составлять 192 километра в секунду.

Зонд будет измерять электрические и магнитные поля внутри атмосферы Солнца, изучать состав солнечного ветра и фотографировать корону - внешнюю область нашей звезды, которая на миллионы градусов горячее его поверхности.

Parker призван ответить на такие вопросы:

  • Как и почему частицы солнечного ветра ускоряются до околозвуковых скоростей внутри короны Солнца?
  • Каков механизм нагрева частиц в короне?
  • Как ускоряются отдельные частицы, которым удается достичь оклосветовых скоростей?

"Пока мы не сможем объяснить, что происходит вблизи Солнца, мы не сможем предсказывать космическую погоду, а это может вызвать хаос на нашей планете", - говорится на странице, посвященной зонду на сайте NASA.

Предсказание космической погоды необходимо, к примеру, для миссии по отправке первых людей на Марс, которая продлится три с половиной года.

Если за время полета на Солнце произойдет достаточно интенсивная вспышка, то все астронавты погибнут. На Земле от космического излучения нас защищает магнитосфера планеты, в открытом же космосе укрыться от солнечного ветра невозможно - его внезапный порыв может уничтожить электронику корабля и вызвать необратимые мутации в ДНК экипажа.

Миссия Parker рассчитана на семь лет. За это время зонд сделает 24 оборота вокруг звезды.

Зонд защищен экраном из углепластика толщиной 11 сантиметров, рассчитанный на температуру около 1,3 тысячи градусов Цельсия; автономная система датчиков будет следить за тем, чтобы зонд был повернут к Солнцу именно защищенной стороной.

Сотрудники лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса, создавшей Parker, говорят, что до этого космические аппараты не могли приблизиться к Солнцу именно из-за того, что технологии не позволяли снабдить их достаточной термозащитой.

 

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