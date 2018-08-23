КПП Майорское попал под снайперский обстрел

Источник: Корреспондент.net

Подразделения сепаратистов осуществили провокационный обстрел контрольного пункта въезда-выезда Майорское в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в четверг, 23 августа.

Отмечается, что противник вел обстрел из 7,62 мм снайперских винтовок

"В результате обстрела поврежден один из модулей, в котором в то время пограничники Краматорского отряда из состава Объединенных сил осуществляли пропускные операции граждан, которые следовали через линию разграничения", – говорится в сообщении.

По информации военных, пострадавших в результате обстрела нет.

"Командующим Объединенных сил введен режим "красный". Гражданских эвакуировали в безопасное место, личный состав занял боевые позиции", – отметили в штабе.