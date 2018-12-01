Красный Крест отправил в "ДНР" 196 тонн гумпомощи

Мир

Как Трамп отменил встречу с Путиным из-за Азова

Президент США в связи с "керченским кризисом" два дня обдумывал, стоит ли ему встречаться с коллегой из РФ. 29 ноября в интервью он сказал, что сейчас "хорошее время для встречи", однако в течение часа окончательно ее отменил.