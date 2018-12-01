01.12.2018
Красный Крест отправил в "ДНР" 196 тонн гумпомощи
Источник: Корреспондент.net
Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на временно неподконтрольные территории Украины 196 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает Отдел коммуникации Государственной пограничной службы Украины в субботу, 1 декабря.
"Через контрольный пункт въезда-выезда Новотроицкое на временно оккупированную территорию Украины проследовало 10 грузовых автомобилей от Миссии Международного комитета Красного Креста", – сказано в сообщении.
По данным пограничников, транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продовольственные и гигиенические наборы, а также лекарственные препараты. Всего было оформлено 196 тонн груза.
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