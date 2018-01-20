Красный Крест поможет искать пленных бойцов ВСУ

Источник: Корреспондент.net

Красный Крест пообещал продолжить оказывать помощь украинской стороне в поиске и идентификации военнослужащих, которые были захвачены в плен во время конфликта на Донбассе, и в организации их обмена и возврата домой. Об этом заявил глава делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине Алан Эшлиман во время встречи с начальником Генштаба Виктором Муженко, сообщает пресс-служба МОУ в субботу, 20 января.

В свою очередь Муженко отметил, что ВСУ готовы работать вместе с МККК по созданию зон безопасности вокруг объектов критической инфраструктуры и обеспечению движения через линию соприкосновения, в частности через КПВВ Золотое и через мост возле Станицы Луганской.

"Вооруженные силы сделают все возможное, чтобы защитить критически важные объекты инфраструктуры (на оккупированных территориях. – ред.). Разрушение таких объектов представляет опасность для украинских военных и создает угрозу для десятков тысяч людей, оказавшихся на линии соприкосновения", – отметил начальник Генштаба.