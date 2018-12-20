Красный Крест требует от РФ доступ к морякам

По словам омбудсмена, она получила ответ на свое обращение от главы делегации МККК в Украине Алана Эшлиманна относительно судьбы 24 украинских моряков, которые были захвачены РФ.

"Господин Эшлиманн проинформировал меня, что МККК уже направили запрос к Российской Федерации о предоставлении представителям Красного Креста доступа к украинским морякам. После получения разрешения от РФ и согласия самих военнопленных моряков они смогут посетить их. По результатам такого визита представители МККК смогут конфиденциально проинформировать родственников о состоянии здоровья моряков и условиях их содержания", – отметила Денисова.