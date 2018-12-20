Красный Крест требует от РФ доступ к морякам
Источник: Корреспондент.net
Международный комитет Красного Креста просит РФ предоставить представителям МККК доступ к захваченным Россией украинским морякам. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook в четверг, 20 декабря.
"Господин Эшлиманн проинформировал меня, что МККК уже направили запрос к Российской Федерации о предоставлении представителям Красного Креста доступа к украинским морякам. После получения разрешения от РФ и согласия самих военнопленных моряков они смогут посетить их. По результатам такого визита представители МККК смогут конфиденциально проинформировать родственников о состоянии здоровья моряков и условиях их содержания", – отметила Денисова.