Кремль не будет отвечать на новые санкции США

Подписание закона о новых антироссийских санкциях президентом США Дональдом Трампом де-факто ничего не меняет, поскольку документ и так был бы реализован. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это не новость. Дело в том, что был принят законопроект и с подписью или без подписи президента он бы становился законом автоматом. То есть де-факто это ничего не меняет", – сказал Песков.

Говоря о возможности ответных мер, пресс-секретарь напомнил, что они "уже приняты".

В свою очередь, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что Россию нельзя "сломить" санкциями.

"Они должны хорошо знать, что мы не согнемся и не сломаемся", – приводит слова Небензи агентство Reuters.