Кремль не надеется на улучшение отношений с США после выборов в Конгресс
Источник: DW
В Кремле не рассчитывают на улучшение отношений с США после промежуточных выборов в Конгресс, прошедших 6 ноября. "Можно предположить с большой долей уверенности, что, конечно, каких-то радужных перспектив по нормализации российско-американских отношений на горизонте не наблюдается", - заявил журналистам в среду, 7 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Без диалога проблемы не решить"
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что такие прогнозы не означают, что Москва не стремится к диалогу. "Перед нами все-таки стоит много проблем, которые требуют российско-американского общения: это проблемы стратегической стабильности, контроля за вооружениями. Без разговора эти проблемы сами не рассосутся", - добавил Дмитрий Песков.
По предварительным результатам, на промежуточных выборах в Конгресс США демократы вернули себе большинство в Палате представителей, тогда как республиканцам удалось сохранить за собой большинство в Сенате. Президент США Дональд Трамп позвонил лидеру демократов в Палате представителей Нэнси Пелози и поздравил ее с успехом.