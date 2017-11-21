Кремль поддержал "министра ЛНР" Корнета – СМИ

Источник: Корреспондент.net

В конфликте, который возник в самопровозглашенной Луганской Народной Республике между "главой МВД" Игорем Корнетом и главой республики Игорем Плотницким, российские власти встали на сторону министра. Об этом сообщает источник, близкий к помощнику президента Владиславу Суркову, который является неформальным куратором ЛДНР.

Издание отмечает, что Кремль встал на сторону Корнета в этом конфликте, но Плотницкого от власти пока отстранять не будут.

"Если Донецк достаточно независим от Кремля и, по сути, их отношения можно описать как ненавязчивый протекторат, то в случае с Луганском Москва решила скорректировать определенные процессы в республике и увеличить свое влияние", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 ноября Игорь Плотницкий отправил в отставку главу МВД самопровозглашенной республики Игоря Корнета.

В свою очередь Корнет опубликовал заявление, в котором говорится, что не уходил в отставку. У него якобы есть "неопровержимые доказательства" причастности отдельных высокопоставленных представителей органов власти к "преступной деятельности в ущерб интересам республики и народу Луганщины".