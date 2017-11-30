Кремлю готовят двойной удар: частная разведка США назвала главную угрозу

Источник: Апостроф

Пока российская экономика продолжает находиться в застое, Соединенные Штаты оценивают варианты усиления давления на Кремль в рамках двухстороннего подхода, который запретит гражданам США выкупать российский долг, а также возьмет на прицел российских олигархов. Министерство финансов США сформулирует предложения по санкциям и, как ожидается, опубликует их в начале следующего года. Хотя нет гарантий, что две эти инициативы будут приняты, ведь обе они, вероятно, вызовут политическую борьбу между администрацией президента США Дональда Трампа и Конгрессом, эти предложения дадут Соединенным Штатам два весомых варианта для дальнейшего нанесения ущерба уже и так сильно ослабленной российской экономике.

В феврале 2018 года Министерство финансов США опубликует отчет с подробным описанием последствий предлагаемых санкций для России и мирового рынка. Действующие санкции не дают некоторым российским компаниям, таким как "Сбербанк" и "Роснефть", выпускать облигации для западных инвесторов, но не мешают выпускать евробонды российскому правительству. Чтобы обойти ограничительные меры против российских компаний, Кремль, как сообщается, взял на себя суверенный долг и передал его компаниям, находящимся под санкциями. В результате в этом году иностранцы купили 30% общего объема облигаций, выпущенных правительством России (на сумму 25 млрд долл.), по сравнению с 5% годом ранее.

Российское правительство планирует взять в долг еще 18 млрд долл., чтобы подлатать дыры в своем федеральном бюджете на 2018 год. Российская экономика переходит из рецессии в стагнацию, финансовые ресурсы Москвы истощаются, и это на фоне того, как она готовится к неприятным финансовым трудностям в 2018 году. Ограничения США на заимствования еще более затруднят Кремлю сохранение стабильного федерального бюджета и поддержку государственных предприятий. И все же они не смогут полностью разрушить хрупкую российскую экономику.

Второй отчет Министерства финансов США, который будет опубликован в феврале, будет посвящен самым заметным российским олигархам и будет включать информацию об их семьях, состоянии, доказательствах коррупции, внешних деловых связях и источниках дохода. Те, чьи имена окажутся в списке, будут считаться кандидатами на введение ограничительных мер в отношении них, но не окажутся под санкциями автоматически.

Тактика своеобразна: в прошлом персональные санкции США применялись только против нескольких кремлевских олигархов, большинство из которых имели мало активов за рубежом и жили в РФ. Теперь этот список пополнится людьми, которые не исключительно лояльны к Кремлю и которые имеют мало отношения или совсем не влияют на внешнюю политику России. По слухам, в список включат тех, кто имеет крупные активы на Западе и живет за границей. Связи таких олигархов с Кремлем больше обусловлены необходимостью, а не лояльностью. Кремль полагается на бизнесменов для поддержки негосударственных структур, финансового сектора и уровня занятости населения.

Жесткие меры США против такой группы лиц окажут сильное влияние на российскую экономику и политику и, вероятно, настроят многих представителей российских элит против Кремля, делают вывод в частной разведке США.