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27.11.2017

Кремлю не нужны идейные идиоты: в Украине оценили вероятность свержения главаря ДНР Захарченко

Источник: Апостроф

Военный обозреватель, главный редактор сайта "Информационное сопротивление" Юрий Карин считает, что сценарий свержения главаря так называемой Донецкой народной республики ("ДНР") Александра Захарченко вполне вероятен.

По словам Карина, истории известны, наверное, единичные случаи, когда предатели доживали до счастливой и сытой старости.

"Что касается фигурантов российской агрессии на Донбассе, то имеем уже достаточный кейс подтверждений того, что от кармы не уйдешь даже на территории государства, которым был завербован. Орлы с Лубянки и фанаты "Новороссии" ликвидировали "Бэтмэна"-Беднова, "Призрака"-Мозгового, "Соплю"-Дремова, "Гиви"-Толстых и множество безвестных полевых "командиров" коллаборационных формирований с кличками вместо фамилий. На территории России в утиль за ненадобностью были отправлены Жилин с Болотовым", - отметил он.

Обозреватель подчеркнул, что такая же участь ожидает и главарей "ДНР", "ЛНР".

"Путину не нужны идейные идиоты, ратующие за присоединение к России, и ценные свидетели для Гааги. Такая же судьба уготована марионеткам Плотницкому и Захарченко, изрядно проворовавшимся исполнителям приказов оккупанта. Пока Кремль извивается ужом в Минском формате, у них есть иммунитет. Плюс у Захарченко есть кумовство с идеологом кровопролития на Донбассе гражданином Сурковым (помощником президента РФ Владиславом Сурковым, - "Апостроф")", - уточнил Карин.

Вместе с тем, он добавил, что Захарченко могут "разыграть", как и Плотницкого. При этом в случае заварушки с дележом власти в ОРДО спецслужбам придется действовать креативнее, чем в Луганске - надо учитывать довесок к иммунитету предателя.

"То есть сценарий свержения Захарченко возможен. Можно смело называть того, кого ему выставят в противовес. Это бывший сотрудник спецслужб Украины, тоже предатель - Александр Ходаковский, который на своей странице в Facebook уже выразил готовность. То ли еще будет. А номинальным главой, марионеточным руководителем станет кто-то третий по сценарию оккупированных районов Луганской области", - добавил эксперт.

Карин уверен, что реализация такого сценария в ОРДО будет означать усиление позиций спецслужб РФ в Кремле, плюс серьезный довесок к зарплате в виде "плюшек" и "ништяков" от контрабанды и дерибана всего поставляемого из РФ.

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