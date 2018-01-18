Крещение 2018: история, традиции и запреты

Источник: Апостроф

Традиционно 19 января православные верующие и греко-католики празднуют Крещение Господне, или Богоявление, которое связывают с водой и купаниями в проруби.

Считается, что в этот день верующие могут смыть с себя грехи.

Как гласят предания, в этот день Иисус Христос окунулся в воду реки Иордан, после чего миряне узнали о его божественном происхождении.

В ночь с 18 на 19 января вода в кранах, колодцах и реках становится святой. Ее используют для умывания, очищения от болезней.

Люди, которые планируют купание на Крещение, заранее идут к реке или другому водоему и прорубывают лед в форме креста. После освящение воды священником верующие купаются в проруби, чтобы защитить себя от недугов и очистить душу.

В этот день готовят последнюю кутью рождественско-новогодних праздников - голодную - из риса, пшена или ячменя с изюмом и медом. Накрывают стол из постных блюд (пироги, вареники, соленья) - обязательно, чтобы их количество было нечетным.

В народе считается, что на Крещение Господне нельзя плакать, иначе целый год будешь проливать слезы, нельзя ссориться с близкими людьми, гадать. Работать на этот праздник можно, а вот стирать - нет.