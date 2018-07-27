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27.07.2018

Крестный ход в Киеве 2018

Источник: Корреспондент.net

 

27 июля Украина отмечает государственный праздник - День крещения Руси-Украины. В этом году празднования состоятся 27 - 28 июля. Главное из них - крестный ход.

В Нацполиции говорили, что в мероприятиях УПЦ Московского и Киевского патриархата заявлено участие по 100 тысяч человек.

27 июля в пятницу в 13.00 предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий прочитал молитву на Владимирской горке, после чего крестный ход двинулся к Киево-Печерской лавре.

28 июля в субботу в 11.30 состоится молитва за Украину и пройдет крестный ход по маршруту: Владимирский собор - бульвар Шевченко - улица Владимирская - Софийская площадь - Михайловская площадь - парк Владимирская горка.

Полное видео крестного хода в Киеве:


День крещения Руси: онлайн-трансляция Крестного хода 27 июля на Корреспондент.net.

 
Текстовая трансляция
 
17.30 Фотографии крестного хода с высоты:
 
17.25 Полиция объяснила задержание троих человек.

"Они шли впереди колонны, задерживали движение, и поэтому в полиции возникли, я считаю, основательные подозрения, что возможны провокации", - сказали в полиции.

17.20 Европейское фотоагентство опубликовало фотографии крестного хода в Киеве.
16.20 Полиция отрицает заявления УПЦ о четверти миллиона участников в крестном ходе.
 
В мероприятиях, посвященных Дню крещения Руси-Украины, организованных Украинской православной церковью Московского патриархата участвовали до 20 тысяч верующих, сказал на брифинге глава Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

16.10 Стало известно, что фотографии с президентом России Владимиром Путиным, которые вывесили в Лавре на стендах к 1030-летию крещения Руси, убрали.

Накануне в соцсетях и СМИ активно обсуждали эти стенды.

16.05 Более 250 тысяч человек приняли участие в молебне на Владимирской горке и крестном ходе в Киеве. Это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году, заявили в УПЦ.

15.50 К Лавре уже подошло большое количество людей, однако колонна все еще тянется у отеля Салют возле парка Славы.

15.30 Полиция задержала третьего члена Братства. При этом он был в рясе на шествии УПЦ МП.

15.00 Крестный ход продолжается. СМИ сообщают, что в нем принимают участие 200 тысяч человек.

14.30 На Владимирской горке возле Кабмина полиция задержала двоих ктивистов Братства, которые выкрикивали в адрес участников крестного хода "Слава Украине!". 

14.14 Живое море участников кретного хода на Европейской площади.

14.00 Митрополит Онуфрий возглавил литию на месте гибели Небесной сотни.

13.30 Начинается Крестный ход. Он пройдет от Владимирской горки до Киево-Печерской Лавры. 

13.00 Молебен начался. Поют не только на церновно-славянском, но и на греческом - среди участников молебна греческие священники. 

12.30 Через полицеские пункты пропуска на Крещатике продолжают идти верующие. У них проверяют вещи. При этом рамок металлоискателей нет. 

На улицах можно заметить большое количество просящих милостыню. 

12.00 Представители поместных православных церквей уже собрались на Владимирской горке.

11.30 Отрезок улицы Крещатик от Майдана Независимости до Европейской площади огородили забором, вдоль которого дежурят правоохранители. Полицейские проверяют вещи пешеходов, которые входят в эту зону, с помощью металлоискателя.


 

11.00 Полиция сообщила, что с 11.00 до 16.00 27 июля будет ограничено движение транспорта на Трехсвятительской улице (от Михайловской до Европейской площади), на Крещатике (от Михайловской улицы до площади Европейской).

На Владимирском спуске будет перекрыт участок от Европейской до Почтовой площади, на Парковой аллее от Аллеи Героев Крут до Грушевского и часть Грушевского от Шелковичной улицы до Европейской площади.

Ограничительные меры будут предприняты также и 28 июля. На бульваре Шевченко будет перекрыт промежуток от 14 до 20 номеров, на Владимирской улице от дома №56 и до Софийской площади, а также на Владимирском проезде от Софийской до Михайловской площадей. Движение будет ограничено с 12.00 до 13.30.

В эти дни свой маршрут поменяют автобусы: №24, 62, 114, 118 и троллейбусы: №5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 41д, 93Н.

10.10 На Крестный ход уже прибыло 116 автобусов с почти пятью тысячами паломников из разных регионов Украины, сообщила полиция.

10.00 Священник заявил, что тысячу паломников на 22 автобусах из города Ровно, которые вечером 26 июля отправились в Киев на Крестный ход УПЦ МП, остановила на трассе полиция, которая начала искать в транспортных средствах взрывчатку.

При этом он отметил, что эта процедура для паломников привычная - их так проверяют каждый год при поездке на массовые религиозные мероприятия в Киев.

9.40 Центр Киева из-за подготовки к празднованию годовщины Крещения Киевской Руси и перекрытия ряда дорог стал в пробках.

Движение затруднено на улице Ивана Мазепы от Киево-Печерской Лавры и до улицы Михаила Грушевского. Кроме этого, пробки наблюдаются на Набережном шоссе и улице Набережно-Крещатицкой. Авто стоят на улице Владимирской, Круглоуниверситетской, бульваре Леси Украинки, в районе станции метро Контрактова Площа и Тараса Шевченко.

 

10.30 В Киево-Печерскую лавру привезли восемь мировых святынь, которые примут участие в торжествах 27-28 июля по случаю 1030-летия Крещения Руси.

Это мощи святого равноапостольного князя Владимира, мироточивая глава священномученика Климента, епископа Римского, стопа апостола Андрея Первозванного, икона апостола Андрея Первозванного с частицей его мощей и Креста, на котором он был распят, икона Богородицы "Зимненская", икона с частицей мощей священномученика Владимира (Богоявленского), мощи великомученика Георгия Победоносца, икона с частицей мощей святого преподобного Серафима Саровского.

Святыни возглавят Крестный ход и будут доступны для поклонения в Киево-Печерской лавре.

9.30 В УПЦ заявили, что сотрудники СБУ ночью на 27 июля заблокировали проезд на набережной магистрали в Запорожье пяти автобусов с верующими местной епархии УПЦ, которые отправлялись в Киев. 

26 июля

В УПЦ заявляют, что радикальные организации блокируют проезд паломников из Нежинской, Черновицкой, Ровенской и Одесской епархий на Крестный ход в Киеве 27 июля. 

25 июля

В Украинской православной церкви (Московского патриархата) заявили, что отдельные представители органов власти и силовых структур препятствуют организации прибытия в Киев участников крестного хода УПЦ (МП) по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси 27 июля, но при этом способствуют прихожанам УПЦ Киевского патриархата. 

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