Криптовалюта-пародия с изображением собаки-мема поднялась в цене до $1,2 млрд

Источник: Українські новини

Криптовалюта Dogecoin, которая была основана как пародия на Bitcoin и названа в честь собаки-мема, стоит на валютном рынке около 1,2 миллиарда долларов. Об этом сообщает The Independent.

Dogecoin был основан в 2013 году и получил название в честь интернет-мема Doge с изображением собаки породы Сиба-ину.

За месяц стоимость Dogecoin выросла в пять раз и составляет около 1,2 миллиарда долларов. В то же время одна монетка стоит менее доллара.

Отмечается, что стремительный рост Dogecoin связан с тем, что интерес к ней растет.

Основатель криптовалюты-пародии на Bitcoin Джексон Палмер отметил, что "это много говорит о состоянии криптовалютного пространства вообще, если валюта с изображением на ней собаки, которая два года не выпускала обновления программного обеспечения, имеет рыночную стоимость в размере 1 млрд долларов".

Он добавил, что тот факт, что большинство разговоров о криптовалюте в СМИ касается инвестиций и возможности зарабатывать деньги, "отвлекает внимание от базовой технологии и целей, на которых было основано это движение".