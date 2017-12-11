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11.12.2017

Крис Эванс пригласил на премьеру "Мстителей" мальчика, над которым издеваются в школе

Источник: 112.ua

Капитан Америка, которого играет Крис Эванс, пригласил школьника из Теннесси на премьеру фильма "Мстители: Война бесконечности", которая состоится в Лос-Анджелесе весной следующего года.

Сделал он это в ответ на опубликованное в соцсетях видео, в котором мальчик по имени Китон Джонс со слезами на глазах рассказывает о том, что его дразнят в школе из-за его большого носа. Мальчик рассказал, что однажды на него вылили молоко, положили под его одежду кусок ветчины и кидались в него хлебом. 

"Я не понимаю, почему они издеваются надо мной? Какой в этом смысл? Почему они получают удовольствие от того, чтобы причинять боль людям, которые ни в чем не виноваты?" - говорит Джонс.

 

Крис Эванс обратился к подростку в Twitter.

"Оставайся сильным, Китон. Не позволяй им сделать тебя холодным. Я обещаю, что все станет лучше. В то время как та шпана в вашей школе решает, кем она хочет быть в этом мире, почему бы тебе и твоей маме не приехать на премьеру "Мстителей" в Лос-Анджелесе в следующем году?" - написал Эванс.

Отметим, что видео было опубликовано в пятницу, а к воскресенью уже набрало более 18 млн просмотров, а проект по сбору средств на индивидуальное образование Китона, созданный на краудфайндинговой платформе, собрал уже 29 тыс. долл.

Школьника также поддержали множество знаменитостей: звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун, дочь Мартина Лютера Кинга Бернис Кинг, актер и исполнитель роли Люка Скайуокера в "Звездных войнах" Марк Хэмилл, боец ММА Пейдж ВанЗандт, Дженнифер Лопес, Снуп Догг, Джастин Бибер, Кэти Перри и многие другие.

В сети запустили флешмоб в поддержку Китона с хештегом #StandwithKeaton.

Игрок в американский футбол Джеймс Гуарантано написал, что вся его команда хочет поддержать мальчика и повидаться с ним. Уже сегодня, 11 декабря, Гуарантано опубликовал в Twitter фото со счастливым Китоном Джонсом.

 

 

 
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