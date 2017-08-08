"Кровавая" или "не кровавая": Каким увидели затмение Луны 7 августа пользователи соцсетей

Источник: 112.ua

Жители Европы, Азии, Африки и Австралии накануне наблюдали редкое космическое явление - лунное затмение. Процесс начался в 18:50 по киевскому времени, а завершился в 23:50.

Астрологи уверяли, что лунное затмение 7 августа будет так называемым кровавым затмением: тень от нашей планеты закроет южную сторону полного Месяца, а освещенная часть спутника Земли станет красной. В этот момент Земля, Луна и Солнце выстроятся в один ряд.

В Украине ожидалось, что частичное лунное затмение начнется в 22:23, а полностью красной освещенная сторона Луны станет в 23:20, однако увидеть это смогут не все, поскольку на большей территории страны в этот день прогнозировали дожди.

Где же увидели лунное затмение в Украине, и было ли оно "кровавым"?

Достаточно хорошо невооруженным глазом было видно лунное затмение на востоке и юге Украины (в Запорожской, Николаевской, Одесской, Донецкой и других областях). А вот в Киеве, центре и на западе затмение Луны практически не наблюдалось из-за высокой облачности и дождя. Впрочем, не без исключений.

Лунное затмение 7 августа 2017 года в Новоукраинке, Николаевская область Фейсбук Yuliya Oleynik

Лунное затмение 7 августа 2017 года в Запорожье Алексей Толмачев

Лунное затмение 7 августа 2017 года в Одессе Фейсбук Svitlana Cherevkova

Лунное затмение 7 августа 2017 года во Львове Фейсбук Александр Жильцов

Лунное затмение 7 августа 2017 года в Славянске, Донецкая область Фейсбук Yury Slobozhanskiy

Лунное затмение 7 августа 2017 года в Васильевке Запорожской области Фейсбук Lola Kolomoets Kovach