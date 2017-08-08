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08.08.2017

"Кровавая" или "не кровавая": Каким увидели затмение Луны 7 августа пользователи соцсетей

Источник: 112.ua

Жители Европы, Азии, Африки и Австралии накануне наблюдали редкое космическое явление - лунное затмение. Процесс начался в 18:50 по киевскому времени, а завершился в 23:50.

Астрологи уверяли, что лунное затмение 7 августа будет так называемым кровавым затмением: тень от нашей планеты закроет южную сторону полного Месяца, а освещенная часть спутника Земли станет красной. В этот момент Земля, Луна и Солнце выстроятся в один ряд.

В Украине ожидалось, что частичное лунное затмение начнется в 22:23, а полностью красной освещенная сторона Луны станет в 23:20, однако увидеть это смогут не все, поскольку на большей территории страны в этот день прогнозировали дожди.

Где же увидели лунное затмение в Украине, и было ли оно "кровавым"?

Достаточно хорошо невооруженным глазом было видно лунное затмение на востоке и юге Украины (в Запорожской, Николаевской, Одесской, Донецкой и других областях). А вот в Киеве, центре и на западе затмение Луны практически не наблюдалось из-за высокой облачности и дождя. Впрочем, не без исключений.

 

Лунное затмение 7 августа 2017 года в Новоукраинке, Николаевская область
Фейсбук Yuliya Oleynik

 

 

Лунное затмение 7 августа 2017 года в Запорожье
Алексей Толмачев

 

 

Лунное затмение 7 августа 2017 года в Одессе
Фейсбук Svitlana Cherevkova

 

 

Лунное затмение 7 августа 2017 года во Львове
Фейсбук Александр Жильцов

 

 

Лунное затмение 7 августа 2017 года в Славянске, Донецкая область
Фейсбук Yury Slobozhanskiy

 

 

Лунное затмение 7 августа 2017 года в Васильевке Запорожской области
Фейсбук Lola Kolomoets Kovach

 

 

Лунное затмение 7 августа 2017 года в Знаменке Кировоградской области
Фейсбук Tanua Zaharchuk‎

А вот такими фотографиями делились украинцы в других странах.

 

Лунное затмение 7 августа 2017 года в Анголе
Фейсбук Анатолий Ткачук

 

 

Лунное затмение 7 августа 2017 года в Анталии, Турция
Фейсбук Lesia Semi LS

 

Зарубежные же СМИ показали лунное затмение таким.

 

Лунное затмение 7 августа 2017 года в Германии
EPA

 

 

Лунное затмение 7 августа 2017 года в Германии
EPA

 

 

Лунное затмение 7 августа 2017 года во Франции
 AFP 

 

 

Лунное затмение 7 августа 2017 года в Германии
EPA

 

 

Лунное затмение 7 августа 2017 года в Швейцарии
EPA

 

 

Лунное затмение 7 августа 2017 года в Греции
EPA

 

 

Лунное затмение 7 августа 2017 года в Турции
 AFP 

 

 

Лунное затмение 7 августа 2017 года в Греции
AP Photo

 

 

Лунное затмение 7 августа 2017 года в Кении
AP Photo

 

 

Лунное затмение 7 августа 2017 года в Кувейте
 
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