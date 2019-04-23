Кровавая Пасха. Причины теракта на Шри Ланке

Источник: Корреспондент.net

На Шри Ланке в католическое пасхальное воскресенье произошла самая масштабная террористическая атака за всю историю страны.

Взрывы прогремели одновременно в трех церквях и трех дорогостоящих отелях. Погибли более 300 человек. Ответственность за теракт взяла группировка "Исламское государство".

После окончания одного из наиболее кровопролитных межнациональных конфликтов в Азии прошло десять лет и бывший Цейлон привлекал много туристов, которые стали одним из главных источников дохода островного государства.

Если власти признают, что на Шри Ланку пришел международный терроризим, то путешественники могут оставить остров без дохода.

Восемь атак

Черным днем в истории Шри Ланки, до обретения независимости в 1948 году успевшей побывать португальской, голландской и британской колонией, стало пасхальное утро 21 апреля.

Первые взрывы прогремели в церкви Святого Антония, находящейся в центре столицы Коломбо, в церкви Святого Себастьяна в городе Негомбо (35 км от Коломбо) и церкви Сиона в городе Баттикалоа (восточная часть острова).

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Кроме того, объектами скоординированного нападения стали расположенные в крупнейшем городе Шри Ланки пятизвездные отели Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury.

Седьмая и восьмая атаки были совершены спустя несколько часов, одна из них - у находящегося в пригороде Коломбо зоопарка, где в воскресенье особенно многолюдно. Там погибли трое полицейских.

По последним данным, всего жертвами терактов стал 321 человек, из которых 45 - детей; еще более 500 человек получили ранения разной степени тяжести. Были убити 38 иностранцев, в частности, трое детей совладельца онлайн-ритейлера Asos, датского миллиардера Андерса Хольх Повльсена.

В понедельник на автобусной стоянке в оживленном торговом районе Петта были найдены 87 детонаторов для самодельных бомб. По горячим следам полиция арестовала 40 человек, в том числе сирийца.

После терактов в стране временно заблокировали соцсети, ввели комендантский час, а также решили объявить режим чрезвычайного положения. Туристы, тем временем, массово отказываются от путевок.

Кто стоит за терактом

Изначально власти придерживались версии, что теракты совершила действующая на острове малоизвестная исламистская группировка National Thowheeth Jamaath. Следствие выяснило, что все семеро смертников были гражданами Шри Ланки.

Но в Коломбо усомнились, что местные террористы могли самостоятельно, без помощи извне, организовать такой масштабный теракт.

"Мы не верим, что эту атаку могла осуществить только группа людей из нашей страны", - заявил ланкийский министр, выразив предположение, что "к взрывам причастна международная сеть".

Министр обороны Шри Ланки Руван Вийеварден сказал, что теракт был совершен местными экстремистами в ответ на недавнее нападение в новозеландском Крайстчерче.

На своей странице в Twitter министр также заявил, что попросил правительство республики немедленно внести в список террористических организаций National Thowheeth Jamaath.

В понедельник также стало известно, что к расследованию терактов в Шри Ланке по просьбе местных властей подключается Интерпол.

NTJ, скорее всего, является подразделением индийской мусульманской организации Thowheed Jamaath. Штаб-квартира последней находится в индийском штате Тамилнад, она также имеет отделения в странах Персидского залива, где есть тамильские общины.

23 апреля террористическая организация "Исламское госудраство" взяло ответственность за теракт, но каких-либо подтверждений не представила.

Коллосальный провал спецслужб

Иностранные спецслужбы предупреждали Шри-Ланку о готовящихся терактах. Первые данные от спецслужб нескольких стран (в частности, от США и Индии) власти получили 4 апреля - в них говорилось о потенциальных атаках смертников против церквей и туристических мест. Пять дней спустя появились данные о том, что подготовку ведет Thowheed Jamaath.

Представители правительства Шри-Ланки признали, что предупреждения от иностранных разведок продолжали поступать вплоть до дня терактов. При этом никаких активных действий не предпринималось, а премьер-министру Ранилу Викрамасингхе даже не сообщили о донесениях из-за рубежа.

Президент Шри Ланки Майтрипала Сирисена 23 апреля заявил, что до конца дня уволит глав всех ведомств, отвечающих за безопасность в стране.

Этнический конфликт на Шри Ланке

Сегодня в этой преимущественно буддистской стране проживет более двух миллионов католиков, это семь процентов населения. На острове большое количество католических храмов осталось после португальцев, которые впервые высадились на Шри-Ланке в 1505 году.

Кроме христиан в стране есть еще два крупных меньшинства: исповедующие индуизм тамилы (около 12 процентов населения) и мусульмане (около десяти процентов) - потомки купцов из северной Индии, появившихся на острове около десяти веков назад.

Все они находятся в сложных отношениях с буддистским большинством (сингальцами) и между собой. На острове процветают буддистские радикальные группировки, которые хотят "защитить" Шри-Ланку от других религий.

Индуисты-тамилы в конце 20 века создали боевую организацию Тигры освобождения Тамил-Илама, которая 26 лет вела войну за независимость. Они устраивали теракты по всему острову и в Индии.

Сотни тамильских активистов пропали в лагеря для интернированных, другие были убиты во время расправ. Обе стороны обвиняются в военных преступлениях, и дела до сих пор не закрыты.

Гражданская война на Шри-Ланке завершилась десять лет назад, однако память о той резне все еще жива - особенно среди жителей столицы страны. В ходе гражданской войны там часто происходили мощные взрывы в аэропортах, на автобусных станциях, в банках, кафе и отелях.

Cinnamon Grand, один из тех отелей, в которых в воскресенье прогремели взрывы, в прошлом уже взрывали. Это было в 1984 году, когда он еще назывался Lanka Oberoi.

По окончанию гражданской войны, которая опустошала Шри-Ланку на протяжении более 25 лет (1983-2009, 70 тысяч погибших и 140 тысяч пропавших без вести), туризм активно развивался и прочно утвердился как главный источник доходов.