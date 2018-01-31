31.01.2018
Кровавое суперлуние и затмение
Источник: 112.ua
Второе полнолуние месяца, или "голубая луна" совпало по времени с приближением Луны к Земле, а также затмением 31 января. NASA ведет трансляцию редкого явления.
Если погода позволит, будут транслировать то, что видно с помощью телескопов в Калифорнии, Лос-Анджелесе и Аризоне.
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