Кровавое суперлуние и затмение

Источник: 112.ua

Второе полнолуние месяца, или "голубая луна" совпало по времени с приближением Луны к Земле, а также затмением 31 января. NASA ведет трансляцию редкого явления.

Если погода позволит, будут транслировать то, что видно с помощью телескопов в Калифорнии, Лос-Анджелесе и Аризоне.