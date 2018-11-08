Найти

08.11.2018

Крупнейшие со времен холодной войны. Учения НАТО

Источник: Корреспондент.net

Завершились первая фаза крупнейших со времен холодной войны учений НАТО. В Trident Juncture, которые проходили в Норвегии, кроме членов альянса также принимали участие войска Швеции и Финляндии. Украина присоединится уже ко второй фазе, которая состоится 9-23 ноября.

Руководство Североатлантического альянса назвало учения успешными. Глава Генштаба Норвегии отметил энтузиазм и напряженную работу участников маневров. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Как прошли учения НАТО

Североатлантический альянс существенно расширил масштабы военных учений после аннексии Крыма и начала конфликта на востоке Украины.

Учения Trident Juncture проходят раз в три года и считаются крупнейшими маневрами НАТО. В 2018 году в первой фазе учений, которая проходила с 27 октября по 7 ноября, приняли участие более 45 тысяч военнослужащих из 31 страны, 250 самолетов, 65 кораблей, а также более десяти тысяч единиц боевой техники.

По сценарию Trident Juncture НАТО проиходится обороняться от вымышленного государства Муринус. Для освобождения захваченных территорий военные отрабатывали переброску войск по морю, высадку десанта и нанесение ударов с воздуха.

Армию Муринуса или силы Севера представляли военнослужащие Норвегии, Канады и Швеции, а также морская пехота США. В море их поддерживали корабли ВМС Канады, Дании, Норвегии, Польши, Британии и США.

Им противостоят силы Юга - морская пехота Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Канады, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Турции, Финляндии, Франции и Швеции.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Trident Juncture являются самыми масштабными учениями альянса со времен холодной войны.

Учения не направлены против России, они носят оборонительный характер и имитируют ответ НАТО на вооруженное нападение на одного из участников альянса, заверил генсек.

"Trident Juncture - это четкий сигнал как нашим народам, так и любому потенциальному противнику: НАТО не ищет конфронтации, но мы готовы защищать всех союзников от угрозы", - добавил Столтенберг.

В рамках учений американский авианосец впервые за 30 лет вошел в Арктику. 19 октября авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Harry S. Truman вошла в пределы Северного полярного круга.

Не обошлось без инцидентов. 8 ноября фрегат Helge Ingstad, который принимал участие в учениях, столкнулся с танкером Sola TS, вследствие чего пострадали семь членов экипажа фрегата.

По информации спасателей, фрегат с 137 людьми на борту не справился с управлением и начал дрейфовать к берегу. На корабле остались десять человек, остальные были эвакуированы. На борту танкера находились 23 человека.

Россия видит угрозу

Однако в МИД России считают, что учения направленны против их страны. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, они могут повлечь осложнение военно-политической обстановки в Европе.

"Рассматриваем действия НАТО как попытку использовать военно-политический потенциал Финляндии и Швеции для реализации собственных конъюнктурных задач по сдерживанию России под абсолютно надуманными и вымышленными предлогами", - подчеркнула она.

Очевидно, что эта демонстрация боевого потенциала имеет четкую антироссийскую направленность, говорится в сообщении на сайте МИД России.

Российские военные инспекторы присутствовали на военных учениях Trident Juncture.

Отметим, что Россия проведила ракетные стрельбы в Норвежском море одновременно с Trident Juncture - с 1 по 3 ноября.

Генсек НАТО при этом отметил, что не видит проблемы в проведении Россией ракетных стрельб.

"Это международные воды и международное воздушное пространство, и пока они делают это корректным образом, их действия не создают проблем для наших учений. Мы открыты относительно того, что делаем", - сказал Столтенберг.

Участие Украины

Военный представитель миссии Украины при НАТО генерал Владимир Аскаров рассказал, что украинские военные примут участие во второй командно-штабной фазе учений, которая пройдет в период с 9 по 23 ноября.

"Непосредственное участие наших военнослужащих (в Trident Juncture-2018) начнется только во второй фазе учений - так называемой командно-штабной фазе - она продлится с 9 по 23 ноября. Там участвуют пятеро наших военнослужащих", - отметил генерал.

Он отметил, что  для Украины является преимуществом присутствовать на этих учениях.

Новости раздела
Мир
08.11.2018
США расширили санкции против России
В "черный список" попали три физлица, "МГБ ЛНР", ТЭЦ в Крыму и несколько крымских санаториев.
Мир
07.11.2018
Кремль не надеется на улучшение отношений с США после выборов в Конгресс
После промежуточных выборов в США связи между Москвой и Вашингтоном не улучшатся и не ухудшатся, но Россия настроена на продолжение диалога, заявил Дмитрий Песков.
Мир
07.11.2018
Фигуранты дела "Седьмой студии" заявили в суде о своей невиновности
В Мещанском суде Москвы началось рассмотрение по существу так называемого дела "Седьмой студии". Худрук "Гоголь-центра" Серебренников и другие фигуранты обвиняются в хищении бюджетных средств.
Мир
07.11.2018
Озоновые дыры исчезнут к 2060 году. Что помогло
Разрушение озонового слоя Земли вело к тяжелым последствиям - от учащения случаев рака кожи у людей до гибели фитопланктона и морских животных.
Мир
06.11.2018
Во Франции предотвращено нападение на Макрона
Французская спецслужба задержала шесть правых радикалов, предположительно готовивших покушение на президента страны Эмманюэля Макрона, сообщили СМИ.
Мир
06.11.2018
ООН обнаружила в Ираке более двухсот массовых захоронений с жертвами ИГ
В захоронениях находятся останки нескольких тысяч человек, убитых джихадистской группировкой. После идентификации останки передадут родственникам погибших.
Мир
06.11.2018
В ЕС расследуют размещение политической рекламы в Facebook
Компании Facebook и Cambridge Analytica попали в поле зрения Комиссии по защите данных Ирландии в связи с политической рекламой, распространяемой подозрительными аккаунтами.
Мир
06.11.2018
Создано пальто-чемодан, чтобы не платить за багаж
Мужчина прибег к хитрости, чтобы не платить за дополнительный багаж во время перелетов на самолете.
Мир
06.11.2018
Нефть опустилась ниже $72 впервые с августа
Нефть марки Brent в Лондоне подешевела на $1,72, а цена на сорт WTI в Нью-Йорке упала на $1,62.
Мир
05.11.2018
Анкара обвинила Эр-Рияд в сокрытии следов убийства Хашогги
По версии турецких властей, Саудовская Аравия направила в свое генконсульство в Стамбул химика и токсиколога для устранения улик.
Мир
05.11.2018
Еврокомиссия не пойдет с Италией на сделку по госбюджету
До 13 ноября итальянские власти должны предоставить обновленный вариант бюджета на 2019 год, в противном случае Риму грозят серьезные штрафы.
Мир
05.11.2018
Трамп поставил под сомнение встречу с Путиным 11 ноября в Париже
Глава Белого дома заявил, что до сих пор не договорился с российским президентом о следующих переговорах, но они встретятся на саммите "большой двадцатки" в Аргентине.
Мир
05.11.2018
Лавров оценил убытки ЕС от санкций против России
Москва готова отменить свои контрсанкции, но первый шаг в этом направлении должен сделать именно ЕС, считает глава МИД РФ.
Мир
04.11.2018
Госсекретарь США встретится с "правой рукой" Ким Чен Ына
Майк Помпео проведет в Нью-Йорке переговоры с зампредседателя правящей в КНДР партии. Пхеньян грозит продолжить атомную программу, если США не отменят экономические санкции.
Мир
04.11.2018
Названа победительница конкурса Мисс Земля-2018
Студентка из Вьетнама‍ Фыонг Кхань Нгуен получила корону конкурса красоты, который проходил в Маниле.
Мир
03.11.2018
В Беларуси могут ввести ограничения на фото- и видеосъемку
Отсутствие механизма для охраны изображений граждан может привести к нарушению их конституционных прав и свобод, считает Конституционный суд Беларуси.
Мир
03.11.2018
Иран готов покупать у России самолеты SSJ 100
Иранский авиаперевозчик рассматривает возможность покупки пассажирских самолетов не из Европы и США. Одним из вероятных вариантов называется российский Sukhoi SuperJet 100.
Мир
03.11.2018
Трамп анонсировал удачную торговую сделку с Китаем
Американский президент хочет встретиться с председателем Китая Си Цзиньпином во время саммита G20, который пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря 2018 года.
Мир
02.11.2018
На выходных мир накроют сильнейшие магнитные бури: что делать
Жителям планеты предстоит пережить мощную магнитную бурю
Мир
02.11.2018
Мила Йовович сыграет в экранизации комикса в стиле "Индианы Джонс" и "Пиратов Карибского моря"
Актеры Мила Йовович и Том Хьюз исполнят главные роли
Мир
02.11.2018
Отец пострадавшей в Керчи студентки сообщил об отказе в выплате компенсации
После интервью Юрия Калиниченко "МК" власти Керчи заявили о выплате компенсации в полном объеме и оказании всесторонней помощи его дочери, пострадавшей во время нападения на колледж.
Мир
02.11.2018
Прокуратура требует для лидеров каталонских сепаратистов до 25 лет тюрьмы
12 лидеров движения за независимость Каталонии должны быть лишены свободы на срок от 7 до 25 лет тюрьмы, считает обвинение. В отношении скрывающегося в Бельгии Пучдемона решения не принято.
Мир
02.11.2018
США и Турция объявили о взаимной отмене санкций
Минфин США отменил санкции в отношении министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу.
Мир
02.11.2018
США обнародовали масштабные санкции против Ирана
Официально Вашингтон возобновит антииранские санкции 5 ноября. В санкционный список войдут 700 организаций из Ирана
США расширили санкции против России | США расширили санкции из-за Крыма и Донбасса