Крушение MH17: офицер ГРУ объявлен в розыск

Источник: Корреспондент.net

Служба безопасности Украины объявила в розыск офицера ГРУ Генштаба Вооруженных сил России Олега Иванникова по подозрению в причастности к крушению малазийского Boeing MH17 в Донбассе в июле 2014 года.

По данным МВД, Иванникова объявили в розыск 21 января этого года.

Иванникову предъявлено подозрение по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или участие в ней) и ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны) УПК Украины.

Как сообщалось, в мае прошлого года международная группа разведки Bellingcat по публичным источникам информации назвала Иванникова одним из ключевых подозреваемых по делу MH17. Bellingcat назвал имя и опубликовал фото фигуранта.

"Команда Bellingcat, издание The Insider и другие расследователи установили, что "Андрей Иванович" или "Орион", принимавший участие в переброске в Украину Бука, сбившего MH17, - это офицер ГРУ Олег Владимирович Иванников", - указывала группа.