17.03.2018
Крымчане примут участие в выборах президента Украины, - Порошенко
Источник: Українські новини
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что жители аннексированного Россией Крыма "должны и рано или поздно примут участие в выборах президента Украины".
Об этом 17 марта глава украинского государства написал на своих страницах в социальных сетях накануне проведения выборов президента РФ на полуострове.
"Крым – это Украина. Жители Крыма должны и рано или поздно примут участие в выборах президента Украины. Вместо российского аншлюса будет украинское возвращение – Крыма в Украину и Украины в Крым", – говорится в сообщении президента.
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