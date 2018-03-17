Крымчане примут участие в выборах президента Украины, - Порошенко

Источник: Українські новини

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что жители аннексированного Россией Крыма "должны и рано или поздно примут участие в выборах президента Украины".

Об этом 17 марта глава украинского государства написал на своих страницах в социальных сетях накануне проведения выборов президента РФ на полуострове.

"Крым – это Украина. Жители Крыма должны и рано или поздно примут участие в выборах президента Украины. Вместо российского аншлюса будет украинское возвращение – Крыма в Украину и Украины в Крым", – говорится в сообщении президента.