Крыса отвела хозяина к своему детенышу. Хит сети

Гигантская гамбийская крыса потянула своего хозяина за руку, чтобы показать своего детеныша. Видео с моментов набрала более двух миллионов просмотров на портале Imgur за три дня.

Необычное поведение грызуна также обсуждают на популярном англоязычном портале Reddit. Пользователи отмечают, что гамбийские крысы обладают развитым интеллектом и хорошим обонянием. Благодаря этим качествам их тренируют для поиска мин в Камбодже.