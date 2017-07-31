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Крыса отвела хозяина к своему детенышу. Хит сети
Гигантская гамбийская крыса потянула своего хозяина за руку, чтобы показать своего детеныша. Видео с моментов набрала более двух миллионов просмотров на портале Imgur за три дня.
Необычное поведение грызуна также обсуждают на популярном англоязычном портале Reddit. Пользователи отмечают, что гамбийские крысы обладают развитым интеллектом и хорошим обонянием. Благодаря этим качествам их тренируют для поиска мин в Камбодже.
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