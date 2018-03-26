Крысин испугался активистов и выпросил себе госохрану

Источник: Українські новини

Дарницкий районный суд Киева предоставил государственную охрану руководителю "титушек" Юрию Крысину, осужденному за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала адвокат активистов Евромайдана Евгения Закревская.

В ходе заседания суда в понедельник, 26 марта, Крысин заявил ходатайство о предоставлении ему охраны из-за якобы угрозы со стороны активистов.

"Ходатайство (по решению суда) подлежит удовлетворению. Личную охрану, охрану имущества - удовлетворили. Закрытое судебное разбирательство и видеоконференцию - отказать", - обнародовала адвокат решение суда.

Дарницкий райсуд рассматривает дело против Крысина и его сообщника по обвинению в нападении на активистов Евромайдана 21 января и 18 февраля 2014 года.