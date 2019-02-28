КСУ назвал условие признания скандальной нормы

Источник: Корреспондент.net

Конституционный суд признает норму об уголовной ответственности за незаконное обогащение законной, если государство обяжут доказывать вину. Об этом заявил глава КСУ Станислав Шевчук в четверг, 28 февраля.

Отмененная судом норма предполагала привлечение к уголовной ответственности, если обвиняемый не предоставит доказательств в свою защиту.

"Нельзя человека привлечь к ответственности при отсутствии доказательств", - заявил Шевчук.

По его словам, суд не отменил саму идею ответственности за незаконное обогащения, а обратил внимание на неконституционность формулировки этой нормы.

"Ее надо переформулировать, чтобы она соответствовала Конституции. Что касается депутатов, они обратились и требовали признать неконституционной эту норму, с их аргументами согласился суд", - отметил Шевчук.

Глава КСУ уточнил, что отмененная статья изначально была сформулирована так, что возникли сомнения в ее конституционности.

"Сейчас у нас формируется новый антикоррупционный суд, вот и встал вопрос о неконституционности этой статьи… Эта статья не действует, нет ни одного приговора суда. Основной принцип уголовного процесса - именно сторона обвинения поддерживает обвинение. Это основы уголовного процесса. Государство реформирует судебную систему, процесс реформы еще не завершен. Это может быть очень опасным инструментом в борьбе с политическими оппонентами", - подчеркнул Шевчук.