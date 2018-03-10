Кто он, будущий новый глава МИД Германии?

Источник: DW

"Я - за справедливость. Это дело всей моей политической жизни, мое кредо". Так сам себя характеризует новый министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) на своей странице в интернете. Такая оценка идеально подходит для министра юстиции, которым он был в правительстве Ангелы Меркель (Angela Merkel) последние четыре года.

В новой должности ему придется быть более сдержанным. Одно неверное слово, произнесенное сгоряча, в дипломатии может иметь куда более непредвиденные последствия, чем в других политических сферах.

Хайко Мас и популисты из "Альтернативы для Германии"

Мас, правда, не относится к той категории людей, которые выступают со скороспелыми и непродуманными заявлениями, но свою позицию отстаивает твердо и решительно. Особенно невзлюбили его правые популисты из "Альтернативы для Германии" (АдГ) и движения Pegida, рассерженные инициированным минюстом законом, препятствующим ксенофобской пропаганде в социальных сетях.

Впрочем, против этого закона выступили и журналистские организации Германии, в частности, "Репортеры без границ", которые усмотрели в нем угрозу для свободы слова и печати. Кроме того, по мнению некоторых немецких правозащитников, этот закон послужил своего рода "алиби", оправданием усиления государственной цензуры в российском интернете.

Однако личные нападки со стороны правых и критика правозащитников не поколебали уверенности Маса в том, что для сохранения демократии необходимо давать отпор популистам всех мастей. Но без них ему не обойтись и на международной арене, ведь в некоторых странах они представлены не только, как в Германии, в парламентах, но и занимают высшие государственные и правительственные должности. Так что с популистскими заявлениями, например, из Москвы или Анкары ему придется иметь дело и в дальнейшем.

О России и, например, санкциях, введенных ЕС за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов Донбасса, Хайко Мас пока не высказывался. Поэтому не ясно, поддерживает ли он бескомпромиссную позицию канцлера или склонен, как и его предшественник Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel), к варианту постепенной отмены санкций, не дожидаясь всеобъемлющего выполнения минских соглашений. Вместе с тем Мас слывет стойким противником нарушения прав и свобод человека. О том, что он думает в этой связи о внутриполитической ситуации в России, пока можно только догадываться. Скорее всего, ничего хорошего.

Стильный министр иностранных дел Германии

Хайко Масу 51 год, но выглядит он моложе своих лет. Может быть, потому, что он заядлый триатлет. Правда, частые поездки по миру в роли министра иностранных дел едва ли оставят ему время для забегов, заплывов и гонок на велосипеде. Работа в правительстве вообще отнимает много сил и времени, ее не всегда удается совмещать с занятиями спортом и личной жизнью вообще.

В 2016 году Хайко Мас - отец двух сыновей - после 15 лет брака расстался с женой и теперь живет с актрисой Натальей Вёрнер (Natalia Wörner). Героем светской хроники он порой становится и из-за своего пристрастия к изысканной одежде.

Его мать была портнихой, отец - профессиональным военным. Не исключено, что именно от родителей Хайко Мас унаследовал, с одной стороны, чувство стиля, а с другой, - умение четко и ясно излагать свои мысли.

Будущий кандидат в канцлеры ФРГ?

Политическая карьера нового министра иностранных дел началась в самой маленькой из федеральных земель ФРГ. В 1996 году он стал статс-секретарем в министерстве по делам экологии, энергетики и транспорта в Сааре, а два года спустя возглавил это ведомство, став в 32 года самым молодым в Германии министром.

Правда, уже в следующем, 1999 году, социал-демократы проиграли земельные выборы в Сааре, Мас лишился своего поста и возглавил оппозицию в ландтаге. И в 2004-м, и в 2009 году его попытки вернуть к власти СДПГ оказались тщетными. Только в 2012 году он вернулся в земельное правительство в роли младшего партнера по правительственной коалиции с консерваторами. Но опять ненадолго.

В 2013 году, в третьем правительстве Ангелы Меркель, он занял пост министра юстиции и поначалу конфликтовал с консервативным министром внутренних дел, считая, что тот покушается на права и свободы граждан. После серии терактов, совершенных исламистами в различных странах Европы, в том числе на рождественском базаре в Берлине в декабре 2016 года, Мас отошел от своих прежних правозащитных позиций.

Он смирился и с электронным хранением массы коммуникационных данных немецких граждан, и с применением "электронных кандалов" для лиц, которых правоохранительные органы считают способными совершить теракт.

Как ни парадоксально, уступки консерваторам не сильно подорвали в целом положительный имидж Хайко Маса. В противном случае лидеры СДПГ и не предложили бы ему возглавить МИД. Мас, очевидно, относится к той редкой категории политиков, которые, несмотря на поражения, в итоге все равно выглядят победителями.

Выбор лидеров СДПГ пал на Хайко Маса, возможно, еще и потому, что партийные низы все настойчивее требуют обновления, хотят, чтобы на выборах в 2021 году их кандидат в канцлеры имел реальные шансы на победу. Пост же министра иностранных дел как никакой другой в Германии обеспечивает его обладателю широкую известность и рост популярности, что необходимо для "раскрутки" кандидата в канцлеры, если в СДПГ подумывают сделать им Хайко Маса.