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19.04.2019

Кто разбирается в обертках. Главные тезисы дебатов

Источник: Корреспондент.net

В начале дебатов Петр Порошенко перешел на сцену Владимира Зеленского и кандидаты в президенты пожали друг другу руки.

Взаимные обвинения

"Вы – не кот в мешке, Вы – мешок, а в вашем мешке – черти и коты!", - буквально прокричал Порошенко в сторону Зеленского.

Порошенко подчеркнул: "Мы сегодня стоим перед вызовами, которые требуют от президента мужества и силы, международного опыта. Как кандидат в президенты собирается удерживать международную коалицию, которую мы шаг за шагом строили эти 5 лет?".

"Как он собирается выполнять функции верховного главнокомандующего? Хотя Ваша команда сказала, что Вы уже начали курс молодого бойца – это хорошая вещь, но стоило начать его 4 года назад, в 2014-м, когда страна нуждалась в усилиях всех волонтеров и добровольцев, а Вы прятались от повесток! Фу! Это не недопустимо", – заявил он.

"Если мы не знаем ответы на эти вопросы – это слабый глава государства, который не сможет удержать удары Путина. Слабый, ибо – позиция угрожает государству. Риски зашкаливают!", – заявил действующий президент, а его сторонники начали скандировать "По-ро-шен-ко!".

"На сегодняшний день мы имеем лишь очень красивую обертку – дорогую, яркую. И каждый может найти в этой обертке то, что он хочет: кто снижение тарифов, кто зарплаты учителя по 4 тысячи долларов, кто повышение пенсий, кто – возвращение в Россию, кто-то – и движение в Европу".

Зеленский же заявил, что в 2014 году голосовал за Порошенко, но президент стал ошибкой.

"Я сам был за Порошенко. Но мы ошиблись. Мог ли я тогда представить, что наше "жить по-новому" будет выживанием, закончу войну за две недели - будет Иловайск и Дебальцево? Могли ли мы представить, что Революцией Достоинства воспользуются негодяи?", - заявил Зеленский.

Зеленский заявил, что существует два Порошенко, один из которых хороший оратор, когда включаются камеры - специалист в экономике и разбирается во всем, а когда камеры выключаются - появляется Петр-2.

"Первый кричит: "Путин, я тебе покажу", а второй передает через Медведчука приветики в Москву. Один открывает школу, а второй постоянно открывает магазины Рошен. Первый открывает аж 12 километров новой дороги, а второй закрывает дело Насирова. Первый говорит, что передает бизнес в слепой траст, а второй увеличивает свое состояние", - перечислил Зеленский.

"Я не ваш оппонент, я ваш приговор", - заявил Зеленский.

"По поводу того, что я прячусь, - я очень много раз был в АТО. От кого я прячусь, я публичный человек, меня не смогли найти и вручить мне в руки повестку?", - ответил он.

О коррупции

"Я не палач и не судья. Президент создает необходимые условия для справедливого судопроизводства, создания следственных органов, для честного и беспристрастного расследования. И я делал, и буду делать все, что от меня зависит", - заявил действующий президент.

Относительно своих друзей Порошенко подчеркнул: "Ни один, подчеркиваю, ни один из моих друзей не имеет и не будет иметь никакого отношения к коррупции".

Он пообещал, что в случае наличия обоснованных подозрений любой из его знакомых перестанет быть для него другом и сядет в тюрьму.

"Друг это или партнер - неважно", - добавил президент.

О Коломойском

"Ваш партнер, бизнес-партнер ... вывел деньги со счетов в Приватбанке. А как Вы ему руку пожимаете, и ему будете руки рубить?" - спросил Порошенко у Зеленского.

"Вы сказали, что я партнер Коломойского и я буду с этим жить. В нашей стране все каналы принадлежат олигархам", - сказал Зеленский.

"Это Пинчук, Фирташ, Коломойский и ... уважаемый господин президент... Хочу вам напомнить, вы тоже меня приглашали работать на 5 канал, но я не пошел туда не потому, что вы олигарх и это ваш канал, я свободный человек ", - заявил Зеленский.

Стали на колени

Это была инициатива Зеленского, который отвечал на вопросы Порошенко относительно его слов о "встать на колени перед Путиным".

Шоумен утверждает, что его слова были вырваны из контекста.

"Что касается колен, слова вырваны из фразы. Перед началом войны, когда уже были на Майдане наши люди, наши украинцы, были погибшие, я обращался к каждому из президентов, говорил Януковичу: " Пожалуйста, уйдите с поста президента, успокойтесь". Далее я обратился к Путину и сказал: "Я готов стать на колени, только не ставьте на колени Украину", – сказал Зеленский.

"По поводу колен, чтоб всем было понятно, что я имел ввиду, мне кажется, любому умному человеку это понятно. Я сейчас готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась сына с фронта, перед каждым ребенком, не дождавшемся своего отца, перед женой, которая не дождалась своего мужа. И вас приглашаю", – сказал Зеленский.

После этого Зеленский стал на колени, обращаясь к зрителям, а Порошенко опустился на колено и поцеловал государственный флаг, который держала волонтер Татьяна Рычкова, чей муж погиб в 2014 году возле Енакиево.

 
 
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