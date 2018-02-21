Кто тебя такую замуж возьмет: Берлускони пошутил над сильным рукопожатием журналистки

Источник: Українські новини

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони пошутил на счет сильного рукопожатия журналистки. Об єтом стало известно из видео "BBC Україна" на YouTube.

В конце интервью 81-летний политик на прощанье дал жизненный совет молодой журналистке Софии Беттизе, акцентируя, что у нее слишком сильное рукопожатия.

"Не жми руку так сильно! Иначе про тебя скажут "эта меня побьет", и никто замуж тебя не возьмет", – сказал он девушке.

При этом девушка заявила: "Я думала, что решительное рукопожатие лучше". "Нет, лучше слабее. Кто тебя такую замуж возьмет?", - завершил Берлускони.