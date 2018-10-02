Кучма вышел из переговорной группы в Минске

Источник: Корреспондент.net

Леонид Кучма вышел из состава переговорной группы в Минске. Во вторник, 2 октября, состоялась последняя встреча с его участием, сообщает пресс-секретарь Дарка Олифер в Facebook.

"В завершение сегодняшней работы в Минске Леонид Кучма поблагодарил коллег в Трехсторонней контактной группе за совместную работу. Таким образом подведен итог его работы представителя Украины в Трехсторонней контактной группе", - написала она.

По ее словам, отдельную благодарность Кучма выразил белорусской стороне за содействие в организации переговорного процесса.

"В свою очередь Мартин Сайдик от имени Трехсторонней контактной группы поблагодарил Леонида Кучму за его вклад в Минский процесс, а также за его мудрость и преданность своему государству - Украине, обнаруженные во время переговорного процесса в Минске", - добавила Олифер.

Как сообщает со ссылкой на собственные источники Страна, Сайдик предложил поднять в честь Кучмы бокал шампанского в благодарность за три с половиной года работы. Затем под всеобщие аплодисменты бывший президент покинул зал.