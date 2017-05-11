14 мая в Центральной городской библиотеке состоятся «Шахматы триагональные»

Источник: ГО "Лиги политологов-международников "ДИПКОРПУС"

14 мая в 15:00 в Центральной городской библиотеке им. В.Г. Короленко в Мариуполе (проспект Мира, 93б) состоится мероприятие «Шахматы триагональные» при поддержке Центра гражданских инициатив "Звезда Крама" и организации «Дипкорпус»

Шахматы – сложная и увлекательная игра, популярная во всём мире, по-своему азартная, вызывающая настоящий бег мыслей в поисках лучшей комбинации фигур. Игра в шахматы не имеет возрастных ограничений, гармонизирует личность, развивает стратегическое и интуитивное мышление, обучает предвидеть ситуацию и управлять ею. Шахматы приобрели знакомые нам черты, однако не застыли в новой форме, а продолжают видоизменяться по сей день.

Новый вариант игры – «Шахматы триагональные», рассчитанные на троих партнёров. Они значительно расширяют сознание человека, ускоряют развитие интеллектуальных способностей, формируют объёмность мышления и ситуационного видения. Такая форма игры также развивают способность моделировать ситуацию в будущем: каждый игрок видит перед собой не одного, а двоих партнёров, что заставляет играть в два раза активнее. При этом у участников игры развивается логический, интеллектуальный, спортивный азарт, что задает тон напряженной игре!

Приглашаем всех желающих посетить «Шахматы триагональные» и воспользоваться уникальной возможностью принять участие в мероприятии, которое станет открытием для многих любителей этой увлекательной интеллектуальной игры!

14 мая 2017 г. в 15:00