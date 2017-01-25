27 января в Sapog caffé состоится литературный вечер
25.01.2017
27 января с 19:00 до 21:00 в Sapog caffé состоится литературный вечер с выступлениями мариупольских авторов и чтецов.
Каждый ценитель творчества может прийти и насладиться чудесными лирическими строками.
В этот вечер прозвучит любовная лирика, социальная поэзия, поэзия любимых авторов. И конечно же авторские стихотворения, которые будут проходить в форме открытого микрофона. Все будут услышаны под бурю апплодисментов и оваций! Приятная и душевная атмосфера гарантирована.
Двери открыты каждому желающему!
Двери открыты каждому желающему!