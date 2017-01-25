27 января в Sapog caffé состоится литературный вечер

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27 января с 19:00 до 21:00 в Sapog caffé состоится литературный вечер с выступлениями мариупольских авторов и чтецов.

Каждый ценитель творчества может прийти и насладиться чудесными лирическими строками.

В этот вечер прозвучит любовная лирика, социальная поэзия, поэзия любимых авторов. И конечно же авторские стихотворения, которые будут проходить в форме открытого микрофона. Все будут услышаны под бурю апплодисментов и оваций! Приятная и душевная атмосфера гарантирована.

Двери открыты каждому желающему!