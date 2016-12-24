Фестиваль - конкурс Bukovel Arts festival 2017
Источник: PRO MEDIA GROUP
24.12.2016
Приглашаем принять участие •талантливых • творческих • амбициозных • целеустремленных • креативных юношей и девушек всех возрастов
с 26 по 29 марта 2017 года, на территории Фестивального комплекса «Arts Fest»
(который разместился на базе отелей "Европейского уровня 4* " ),
состоится грандиозное событие: 2-й Всеукраинский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества
«Bukovel Art Fest 2017»
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ BUKOVEL Arts Festival 2017
26 марта
Встреча
Регистрация
21:00 Организационное собрание для руководителей коллективов с оргкомитетом на базе фестивального комплекса "ARTS FEST"
Вечернее "DISCO... Hi Arts Fest"
27 марта
9:00 до 13:00 - репетиция "Хореография", " Инструментальный жанр ";
13:00 до 16:00 - репетиция "Вокал"
14:00 до 18:00 - экскурсии, мастер-классы;
18:00 Открытие фестиваля, конкурс "Хореография" и " Инструментальный жанр ".
28 марта
8:30 до 10:30 - репетиция "Вокал";
11:00 до 14:00 - конкурс "Вокал";
14:30 - 17:00 - экскурсии, мастер-классы;
18:00 - Гала-концерт, награждение.
29 марта
Подведение итогов.
Пресс-конференция.
Выезд
Награждение
Участникам конкурса присваиваются следующие награды:
• Гран – При
Получают кубки, дипломы, а также ценные подарки;
• Лауреаты I, II, III степени
Получают кубки, дипломы, и памятные призы от организаторов фестиваля;
• Специальные награды
Получают в подарок призы от организаторов, продюсеров, гостей и спонсоров фестиваля.
• Все конкурсанты получат диплом участника фестиваля
Выступления участников будет оцениваться по 10 – бальной системе профессиональным жюри. В состав которого входят: Народные и Заслуженные артисты Украины, Болгарии, муз. продюсеры, композиторы, режиссёры, а так же заслуженные преподаватели и работники культуры Украины.
Решение жюри является окончательным.
Номера программы для Гала-концерта подбирают организаторы и жюри.