Фестиваль - конкурс Bukovel Arts festival 2017

Участникам конкурса присваиваются следующие награды:

• Гран – При

Получают кубки, дипломы, а также ценные подарки;

• Лауреаты I, II, III степени

Получают кубки, дипломы, и памятные призы от организаторов фестиваля;

• Специальные награды

Получают в подарок призы от организаторов, продюсеров, гостей и спонсоров фестиваля.

• Все конкурсанты получат диплом участника фестиваля

Выступления участников будет оцениваться по 10 – бальной системе профессиональным жюри. В состав которого входят: Народные и Заслуженные артисты Украины, Болгарии, муз. продюсеры, композиторы, режиссёры, а так же заслуженные преподаватели и работники культуры Украины.

Решение жюри является окончательным.

Номера программы для Гала-концерта подбирают организаторы и жюри.