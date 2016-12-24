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Фестиваль - конкурс Bukovel Arts festival 2017

Источник: PRO MEDIA GROUP

24.12.2016

Приглашаем принять участие •талантливых • творческих • амбициозных • целеустремленных • креативных юношей и девушек всех возрастов

с 26 по 29 марта 2017 года, на территории Фестивального комплекса «Arts Fest»
(который разместился на базе отелей "Европейского уровня 4* " ),
состоится грандиозное событие: 2-й Всеукраинский  фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества

«Bukovel Art Fest 2017»

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ BUKOVEL Arts Festival 2017

26 марта

Встреча

Регистрация

21:00 Организационное собрание для руководителей коллективов с оргкомитетом на базе фестивального комплекса "ARTS FEST"

Вечернее "DISCO... Hi Arts Fest"

 

27 марта

9:00 до 13:00 - репетиция "Хореография", " Инструментальный жанр ";

13:00 до 16:00 - репетиция "Вокал"

14:00 до 18:00 - экскурсии, мастер-классы;

18:00 Открытие фестиваля, конкурс "Хореография" и " Инструментальный жанр ".

 

 

28 марта

8:30 до 10:30 - репетиция "Вокал";

11:00 до 14:00 - конкурс "Вокал";

14:30 - 17:00 - экскурсии, мастер-классы;

18:00 - Гала-концерт, награждение.

 

29 марта

Подведение итогов.

Пресс-конференция.

Выезд

 

 

 

Награждение

Участникам конкурса присваиваются следующие награды:

 

• Гран – При

 

Получают кубки, дипломы, а также ценные подарки;

 

• Лауреаты  I, II,  III степени

Получают кубки, дипломы,  и памятные призы от организаторов фестиваля;

 

• Специальные награды

Получают в подарок призы от организаторов, продюсеров, гостей и спонсоров фестиваля.

 

• Все конкурсанты получат диплом участника фестиваля

 

Выступления участников будет оцениваться по 10 – бальной системе профессиональным  жюри.     В состав которого входят:  Народные и Заслуженные артисты Украины, Болгарии, муз. продюсеры, композиторы, режиссёры, а так же заслуженные преподаватели и работники культуры  Украины.

 

Решение жюри является окончательным.

Номера программы для Гала-концерта подбирают организаторы и жюри.

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