Lviv Arts Festival 2017
Источник: pro media group
11.05.2017
Дорогие друзья!
Уважаемые конкурсанты, родители и руководители!
Страна АртФест (продюсерский центр PRO MEDIA GROUP)
рада пригласить всех вас на летний грандиозный фестиваль в нашей дружной компании.
С 6 по 9 июля 2017 года, на территории фестивального комплекса "ARts Fest" в очень красивом месте, в окружении трех озер ( 12 км. от центра Львова), состоится грандиозное событие: Всеукраинский фестиваль-конкурс «Lviv Arts Festival 2017»
Каждый день концерты, интерактивы, спортивные конкурсы, танцевальные классы,
интеллектуальные игры, дискотеки, эксклюзивные призы.
Вместе с Вами и для Вас наши гости:
Амадор Лопес
группа REAL O
и много других гостей ....
Звоните, приезжайте – присоединяйтесь!
Будем рады встрече с Вами на нашем празднике!
P.S. Очень бы хотелось увидеть старых знакомых, сильных конкурсантов и достойные коллективы ;)
ВИДЕО ярких моментов с наших фестивалей
Фестиваль - конкурс "Lviv Arts festival 2017"
Совсем скоро!!!
Оргкомитет:
50000, г.Кривой Рог
пр.Гагарина 4-Б, БЦ "Башта"
"PRO MEDIA GROUP"
моб.: +38 067 336 4000
Подробная информация на сайте
www.lviv-fest.com