Lviv Arts Festival 2017

Источник: pro media group

Дорогие друзья!

Уважаемые конкурсанты, родители и руководители!

Страна АртФест (продюсерский центр PRO MEDIA GROUP)

рада пригласить всех вас на летний грандиозный фестиваль в нашей дружной компании.

С 6 по 9 июля 2017 года, на территории фестивального комплекса "ARts Fest" в очень красивом месте, в окружении трех озер ( 12 км. от центра Львова), состоится грандиозное событие: Всеукраинский фестиваль-конкурс «Lviv Arts Festival 2017»



Каждый день концерты, интерактивы, спортивные конкурсы, танцевальные классы,

интеллектуальные игры, дискотеки, эксклюзивные призы.



Вместе с Вами и для Вас наши гости:

Амадор Лопес

группа REAL O

и много других гостей ....



Звоните, приезжайте – присоединяйтесь!



Будем рады встрече с Вами на нашем празднике!

P.S. Очень бы хотелось увидеть старых знакомых, сильных конкурсантов и достойные коллективы ;)





ВИДЕО ярких моментов с наших фестивалей





Фестиваль - конкурс "Lviv Arts festival 2017"

Совсем скоро!!!





Оргкомитет:

50000, г.Кривой Рог

пр.Гагарина 4-Б, БЦ "Башта"

"PRO MEDIA GROUP"



моб.: +38 067 336 4000



Подробная информация на сайте

www.lviv-fest.com