С 25 по 29 января Мариупольцев и гостей города приглашают на ярмарку
Источник: Мариупольский городской совет
22.01.2017
При содействии Приморской районной администрации городского совета, в СК «Ильичевец» пройдет выставка-ярмарка. Будет представлен широкий ассортимент товаров украинского производства.
Для увеличения товарного ряда Приморской районной администрацией городского совета привлечены местные товаропроизводители сельскохозяйственной продукции и кондитерских изделий.
Приглашаем жителей и гостей города посетить ярмарку!
Время работы ярмарки с 10-00 до 19-00.