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С 25 по 29 января Мариупольцев и гостей города приглашают на ярмарку

Источник: Мариупольский городской совет

22.01.2017

При содействии Приморской районной администрации городского совета, в СК «Ильичевец» пройдет выставка-ярмарка. Будет представлен широкий ассортимент товаров украинского производства.

Для увеличения товарного ряда Приморской районной администрацией городского совета привлечены местные товаропроизводители сельскохозяйственной продукции и кондитерских изделий.

Приглашаем жителей и гостей города посетить ярмарку!

 

Время работы ярмарки с 10-00 до 19-00.

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