В Мариуполе пройдет чемпионат Украины по водному поло (РАСПИСАНИЕ)
Источник: http://i24.com.ua/
01.02.2017
Со 2 по 5 февраля в Мариуполе пройдут игры второго тура чемпионата Украины по водному поло.
В нынешнем году чемпионат будет проходить по новой системе. По результатам второго тура определится первая четверка, которая образуя Суперлигу и будет бороться за медали. Оставшиеся восемь команд составят высшую лигу и разыграют места с пятого по двенадцатое.
Команда «Мариуполь» после первого тура занимает четвертое место, и у нее хороший шанс продолжить чемпионат в Суперлиге.
Расписание игр чемпионата в плабассейне «Нептун»:
2 февраля
19.00 ВК «Мариуполь» - «Динамо» (Львов)
20.15 НТУ ХПИ (Харьков) - Сборная Харьковской области
3 февраля
10.00 Сборная Харьковской области - ВК «Мариуполь»
11.15 НТУ ХПИ (Харьков) - «Динамо» (Львов)
19.00 Сборная Киевской области - ВК «Мариуполь»
20.15 «Динамо» (Львов) - Сборная Харьковской области
4 февраля
9.30 Сборная Киевской области - «Динамо» (Львов)
10.45 ВК «Мариуполь» - НТУ ХПИ (Харьков)
13.00 Сборная Харьковской области - Сборная Киевской области
5 февраля
11.00 Сборная Киевской области - НТУ ХПИ (Харьков)
ВК «Мариуполь» приглашает болельщиков посетить игры второго тура Чемпионата Украины.