В Мариуполе пройдет чемпионат Украины по водному поло (РАСПИСАНИЕ)

Источник: http://i24.com.ua/

Со 2 по 5 февраля в Мариуполе пройдут игры второго тура чемпионата Украины по водному поло.

В нынешнем году чемпионат будет проходить по новой системе. По результатам второго тура определится первая четверка, которая образуя Суперлигу и будет бороться за медали. Оставшиеся восемь команд составят высшую лигу и разыграют места с пятого по двенадцатое.

Команда «Мариуполь» после первого тура занимает четвертое место, и у нее хороший шанс продолжить чемпионат в Суперлиге.

Расписание игр чемпионата в плабассейне «Нептун»:

2 февраля

19.00 ВК «Мариуполь» - «Динамо» (Львов)

20.15 НТУ ХПИ (Харьков) - Сборная Харьковской области

3 февраля

10.00 Сборная Харьковской области - ВК «Мариуполь»

11.15 НТУ ХПИ (Харьков) - «Динамо» (Львов)

19.00 Сборная Киевской области - ВК «Мариуполь»

20.15 «Динамо» (Львов) - Сборная Харьковской области

4 февраля

9.30 Сборная Киевской области - «Динамо» (Львов)

10.45 ВК «Мариуполь» - НТУ ХПИ (Харьков)

13.00 Сборная Харьковской области - Сборная Киевской области

5 февраля

11.00 Сборная Киевской области - НТУ ХПИ (Харьков)

ВК «Мариуполь» приглашает болельщиков посетить игры второго тура Чемпионата Украины.