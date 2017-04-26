Внимание!!! 30.04.2017 на Театральной площади состоится митинг!

Источник: Вечерний Мариуполь

Мариуполь - это мы! Мы за свободу! Мы за единство! Мы за Мариуполь!



Приглашаем всех на митинг, который будет проходить 30.04.2017 на Театральной площади.



Давайте соберемся и снова продемонстрируем единство нашей громады, покажем, что Мариуполь это Украина! Будем рады видеть флаги Украины в боольшооом количествеи всю нашу государственную символику!) И мы надеемся, что погода будет хорошей, и даже позволит выгулять вышиванки!)

Друзья, до воскресенья, в 14.00!