Внимание!!! 30.04.2017 на Театральной площади состоится митинг!
Источник: Вечерний Мариуполь
26.04.2017
Мариуполь - это мы! Мы за свободу! Мы за единство! Мы за Мариуполь!
Приглашаем всех на митинг, который будет проходить 30.04.2017 на Театральной площади.
Давайте соберемся и снова продемонстрируем единство нашей громады, покажем, что Мариуполь это Украина! Будем рады видеть флаги Украины в боольшооом количествеи всю нашу государственную символику!) И мы надеемся, что погода будет хорошей, и даже позволит выгулять вышиванки!)
Друзья, до воскресенья, в 14.00!
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