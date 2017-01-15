ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ - 2017! МГУ приглашает 21 января на День открытых дверей!

Источник: Мариупольский государственный университет

Мариупольский государственный университет приглашает учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ, их родителей, учителей и всех желающих на День открытых дверей, который состоится 21 января 2017 года в 11:00 по адресу: пр. Строителей, 129 (корпус № 2, второй этаж, актовый зал).

На мероприятии присутствующие познакомятся с историей университета, его руководством и профессорско-преподавательским составом, а также престижными специальностями и Правилами приема в МГУ, узнают о преимуществах обучения в вузе и перспективах трудоустройства по специальности. По завершении общего собрания будущих абитуриентов и их родителей будут ожидать представители специализированных кафедр, которые подробно расскажут об особенностях обучения на каждой специальности.

Регистрация участников и раздача рекламных буклетов начнется в 10:00 в холле второго этажа. Детали узнавайте в приемной комиссии МГУ по телефону: (0629) 53-22-73.