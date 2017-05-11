"Живые книги" в Мариуполе 13 мая

Источник: ГО "Лиги политологов-международников "ДИПКОРПУС"

13 мая в 15:00 в Центральной городской библиотеке им. В.Г. Короленко в Мариуполе (проспект Мира, 93б) состоится вторая «Живая библиотека» в рамках проекта «Етно-майстерня».

Если в обычной библиотеке выбирают и читают книги на интересующую тему, в нашей «Живой библиотеке» можно выбрать человека-«книгу» с интересным жизненным опытом и найти ответы на любые вопросы. «Живая библиотека» ищет уникальные «книжки», чтобы предоставить читателям возможность диалога, а через него понимание, насколько жизнь настоящего человека, которая представляет ту или иную группу в обществе, отличается от наших стереотипов и предрассудков в отношении этой группы.

Проект «Етно-майстерня» посвящен правам национальных объединений и их идентичности. Команда "Дипкорпуса" верит в равноправие и толерантность, способствует развитию демократических и культурных ценностей в Мариуполе. Организаторы нацелены разрушить укоренившиеся стереотипы о представителях этнических объединений и их жизни, и стремятся построить новое мышление среди населения родного города!

Приглашаем всех желающих посетить «Живую библиотеку» и воспользоваться уникальной возможностью пообщаться с «живыми книгами», которые поделятся своим интересным жизненным опытом и ответят на все вопросы.

13 мая 2017 г. в 15:00